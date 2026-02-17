Vremea de mâine 18 februarie. Vânt puternic şi ninsori în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 8 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 18 februarie în ţară

Vremea va rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde maximele se vor încadra între -6 și 1 grad. În restul regiunilor, valorile diurne vor fi apropiate de normalul perioadei, cu temperaturi cuprinse între 2 și 8 grade. Pe parcursul zilei, în jumătatea de est a țării, cerul va fi noros și va continua să ningă, urmând să se depună un nou strat de zăpadă, în medie de 10–15 cm. În primele ore, în Dobrogea, vor fi și precipitații mixte, cu condiții de polei. În celelalte zone, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare.

Noaptea, cerul va deveni variabil, însă vor mai fi înnorări și ninsori slabe în Maramureș, estul Transilvaniei și local la munte. Vântul va avea intensificări, mai ales pe timpul zilei, în jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze de 50–70 km/h. Intensificări de 50–70 km/h se vor semnala local și în Oltenia, precum și în sud-vestul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 și 1 grad. Izolat, va fi ceață.

Vremea de mâine 18 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, cerul va fi noros, iar ninsoarea va continua până spre orele prânzului, cu un strat nou de zăpadă de 5–10 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 2–3 grade, iar minima va coborî între -5 și -3 grade.