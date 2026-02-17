Vremea de mâine 18 februarie. Vânt puternic şi ninsori în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 8 grade
Ninsorile și vântul puternic vor domina vremea de mâine în mare parte din țară, în special în sud, centru și est, unde se va depune un nou strat consistent de zăpadă. În Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, temperaturile maxime vor rămâne scăzute, între -6 și 1 grad, în timp ce în restul regiunilor valorile vor ajunge la 8 grade. În sud-est și la munte, rafalele vor atinge până la 90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. În Capitală va continua să ningă până spre prânz, iar la munte condițiile vor fi dificile din cauza vântului puternic.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a țării, cu excepția vestului, unde spre a doua parte a intervalului va deveni variabil. Se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare pe arii extinse în sudul, centrul și estul teritoriului, în general moderate cantitativ, cu acumulări de 15–25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 5–15 cm, iar local se pot înregistra peste 20–30 cm.
În Dobrogea va ploua, însă spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla puternic în sud-est, cu rafale de 60–85 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură va atinge 70–90 km/h. Se va produce viscol puternic, cu zăpadă troienită și vizibilitate redusă sub 50 de metri. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -8 și 0 grade. Izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 18 februarie în ţară
Vremea va rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde maximele se vor încadra între -6 și 1 grad. În restul regiunilor, valorile diurne vor fi apropiate de normalul perioadei, cu temperaturi cuprinse între 2 și 8 grade. Pe parcursul zilei, în jumătatea de est a țării, cerul va fi noros și va continua să ningă, urmând să se depună un nou strat de zăpadă, în medie de 10–15 cm. În primele ore, în Dobrogea, vor fi și precipitații mixte, cu condiții de polei. În celelalte zone, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare.
Noaptea, cerul va deveni variabil, însă vor mai fi înnorări și ninsori slabe în Maramureș, estul Transilvaniei și local la munte. Vântul va avea intensificări, mai ales pe timpul zilei, în jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze de 50–70 km/h. Intensificări de 50–70 km/h se vor semnala local și în Oltenia, precum și în sud-vestul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 și 1 grad. Izolat, va fi ceață.
Vremea de mâine 18 februarie în Bucureşti şi în Cluj
În București, cerul va fi noros, iar ninsoarea va continua până spre orele prânzului, cu un strat nou de zăpadă de 5–10 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 2–3 grade, iar minima va coborî între -5 și -3 grade.
La Cluj-Napoca, cerul va fi parțial noros, cu șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5 grade, iar minima va coborî până la -4 grade.
Vremea de mâine 18 februarie la munte
La munte, vremea se va menține rece, cu înnorări și ninsori, în special pe timpul zilei, în masivele din jumătatea estică, unde se va depune un nou strat de zăpadă, în medie de 10–15 cm. Vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Pe timpul nopții, cerul va fi variabil, dar local vor mai apărea înnorări și ninsori slabe. Temperaturile minime se vor încadra între -8 și 1 grad, iar izolat se va semnala ceață.
