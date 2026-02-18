Aproape jumătate de țară trece printr-un episod de iarnă grea, cu un cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol puternic. Capitala şi judeţul Ilfov s-au aflat chiar sub Cod roşu pentru 4 ore în această dimineaţă. Zeci de localităţi au rămas fără electricitate iar de la o oră la alta au început să se închidă drumuri şi tronsoane de autostrăzi în zonele prinse sub cod. Autorităţile din cinci judeţe au decis să închidă şi şcolile, deşi în unele cazuri elevii erau deja în clase.

Ninsorile abundente care au căzut peste noapte au luat prin surpridere autorităţile chiar dacă fuseseră anunţate de meteorologi. La Galaţi, s-a aflat că şcolile sunt închise din cauza vremii când clopoţelul anunţa intrarea la ore.

Cei mai mulți profesori și elevi erau deja la școală sau în drum spre școală când a venit mesajul oficial că toate unitățile de învățământ se închid. Au fost trimiși acasă elevii, iar cadrele didactice pleacă și ele acum pentru a intra în online. Ceea ce-i nemulțumește, faptul că acest mesaj a venit mult prea târziu.

Școli închise din cauza viscolului

"Se închide școala și facem ore online. Am văzut că toată lumea ieșea din școală și mi se părea ciudat la început, apoi m-am întâlnit cu doamna de biologie care mi-a zis ca trebuie să plecăm acasă că se fac ore online". "Ni s-a spus că orele au fost întrerupte din scurt, mulți dintre noi au venit direct din clasă și abia când au ajuns în clasa li s-a spus să se întoarcă acasă. Majoritatea colegilor stau în partea cealaltă a orașului, acum colega mea nici nu știe cum să ajungă", spun elevii.

În județul Galaţi, o ambulanţă care se afla în misiune a rămas blocată în zăpadă.

Probleme sunt pe toate șoselele. Și în județul Brăila aceeași poveste. Podul peste Dunăre a fost închis, dar şi mai multe drumuri naționale au fost blocate temporar din cauza nămeților.

Aici, pompierii au intervenit după ce mai multe mașini, inclusiv un microbuz, s-au răsturnat în afara părții carosabile. Iar 10 localităţi din judeţ au rămas fără enerigie electrică.

În Buzău, pompierii au fost chemați să intervină pentru a transporta la spital mai mulți pacienți care au nevoie de dializă, dar și pentru mașinile care au rămas blocate pe șosele.

Viscolul puternic a impus și închiderea drumului spre Rânca. Iar în Constanța, atât școlile, cât și porturile au fost închise din cauza ninsorilor.

Codul portocaliu de viscol a fost prelungit până diseară, la ora 23.

