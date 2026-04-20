Vremea de mâine 21 aprilie. Se răcește brusc, maximele scad cu până la 8 grade. Urmează ploi, vânt şi ninsori

Vremea se schimbă brusc în România, cu temperaturi în scădere și precipitații în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și chiar ninsori la munte, în timp ce valorile termice vor coborî sub normalul perioadei.

La noapte, cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor, iar ploile își vor face apariția temporar, în special în estul țării și izolat în restul teritoriului, cu o probabilitate mai ridicată în zona centrală. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar în nord și nord-est cantitățile de apă pot depăși izolat 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă la munte, în special în zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 70-80 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în estul țării, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 10 grade. Izolat, mai ales în vest și nord-vest, se vor semnala condiții de ceață.

Vremea de mâine 21 aprilie în ţară

Vremea se va răci semnificativ, iar în nordul, centrul, estul și sud-estul țării valorile termice vor coborî sub normalul perioadei, cu maxime mai mici, în general, cu 5–8 grade față de mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros în sud și în centru, unde vor fi perioade cu ploi și se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp, iar izolat chiar peste 20 l/mp. În restul regiunilor, înnorările vor fi temporare, iar ploile, în general slabe, se vor semnala pe arii restrânse. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar pe alocuri, mai ales în centru, vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare în vest și sud, dar și izolat în restul țării, cu viteze de 40-50 km/h. La munte, mai ales în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 70-80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 18-19 grade, izolat în Oltenia, iar cele minime vor fi, în general, între -2 și 6 grade. Spre finalul intervalului, pe arii restrânse din nordul țării și în zonele depresionare, se va forma brumă.

Vremea de mâine 21 aprilie în Bucureşti şi Cluj

În București, cerul va fi mai mult noros, iar ploile își vor face apariția temporar, cu cantități de apă estimate la 5-10 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35-40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 14-15 grade, iar cea minimă va coborî la 4-5 grade.

La Cluj, vremea va fi, de asemenea, mai rece decât în ziua anterioară, cu o temperatură maximă de aproximativ 10 grade. Sunt așteptate ploi, cu un cumul de precipitații de aproximativ 3 mm. Vântul va fi mai slab decât astăzi, cu viteze de până la 14 km/h.

Vremea de mâine 21 aprilie la munte

La munte, vremea se va răci, iar precipitațiile vor fi mixte: lapoviță, ninsoare și măzăriche. La altitudini de peste 1400 de metri, va ninge, iar stratul de zăpadă se va depune local în cantități mai însemnate. Vântul va avea intensificări, mai ales în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde rafalele vor depăși 70-80 km/h.

