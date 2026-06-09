Vremea de mâine 10 iunie. Maxime de 34 de grade, dar și furtuni cu grindină și rafale de 70 km/h

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 10 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade. Presiunea atmosferică va scădea în timpul zilei, apoi seara și noaptea va fi ușor variabilă.

În Cluj, cerul va fi mai mult senin, temperatura maximă va urca la 29 de grade.