Vremea de mâine 27 septembrie. Temperaturi de până la 25 de grade, ploi izolate și vânt puternic în unele zone

Vremea va fi în general normală pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime de până la 25 de grade. Cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul României, iar în rest va predomina vremea senină. Izolat sunt posibile ploi slabe pe litoral și în zonele montane, în timp ce vântul va avea intensificări în sud-est și la munte.

La noapte, cerul va deveni mai mult senin și doar în extremitatea sud-estică a țării vor fi unele înnorări și cu totul izolat posibil ploi slabe (sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări pe litoral (viteze de 40...45 km/h). Temperaturile minime se vor încadra între 2...4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14...16 grade pe litoral. Pe alocuri, cu o probabilitate mai mare în Transilvania și Moldova, va fi ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie în ţară

Valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil în centrul, sudul și estul țării, precum și la munte și mai mult senin în restul teritoriului. Cu totul izolat vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp) pe litoral, iar după-amiaza în Carpații Meridionali și Orientali și posibil în zona submontană a Olteniei și Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze de 40...50 km/h, iar noaptea și în Carpații de Curbură (rafale de 60...70 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în Banat și vestul-sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 2 grade în estul Transilvaniei și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori ridicate.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 8...11 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbană.

Vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua (viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori ridicate.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte. Temperatura maximă va urca la 21 de grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 septembrie la munte

Valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar după-amiază, izolat în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări noaptea în Carpații de Curbură (rafale de 60...70 km/h). Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, pe alocuri va fi ceață.