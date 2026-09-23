Locul din România unde stratul de zăpadă a ajuns la 20 de centimetri

Iarna și-a făcut apariția mai devreme pe Transfăgărășan. La Bâlea Lac, ninsoarea a fost atât de puternică încât, în unele zone s-a depus un strat generos de zăpadă. Șoseaua și versanții din jur au fost acoperiți complet, iar condițiile de trafic s-au schimbat rapid, deși suntem încă în luna septembrie.

Locul din România unde stratul de zăpadă a ajuns la 50 de centimetri - Facebook/DRDP Brașov

Ninsoarea abundentă a pus stăpânire pe Transfăgărășan. Drumarii au fost nevoiți să intervină, miercuri dimineață, cu utilaje și material antiderapant pentru a curăța carosabilul, după ce în zona alpină s-a depus un strat consistent de zăpadă.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că două utilaje au intervenit pe șosea și au fost împrăștiate peste cinci tone de sare.

"Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan! Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului, dar, în continuare, se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac", a transmis DRDP Brașov.

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Drumarii îi avertizează pe șoferi că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile și le recomandă celor care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze înainte asupra condițiilor de trafic.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.

Și cu o zi înainte a nins în zonă, însă atunci nu a fost nevoie de intervenția utilajelor. Anul trecut, prima ninsoare s-a înregistrat la începutul lunii octombrie.