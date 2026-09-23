Vremea de mâine 24 septembrie. Temperaturile cresc uşor şi ploile persistă. Maxime de 24 de grade

Vremea rămâne rece și joi, 24 septembrie, în cea mai mare parte a țării, chiar dacă temperaturile vor crește ușor față de zilele precedente. Sunt așteptate ploi slabe în mai multe regiuni, precipitații mixte la altitudini de peste 1.800 de metri și intensificări ale vântului la munte. Maximele vor ajunge până la 24 de grade, în timp ce în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile vor coborî până la 1 grad.

La noapte, vremea va fi rece pentru această perioadă. Temperaturile minime vor coborî până la 1...2 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice, în timp ce pe litoral se vor înregistra aproximativ 12 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Pe arii restrânse vor fi averse în zonele montane, în Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea, iar izolat și în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 1...5 l/mp. La altitudini de peste 1.800 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor ajunge în general la 60...70 km/h. Intensificări trecătoare vor fi și în estul țării, cu viteze de 35...45 km/h. Izolat, mai ales în vest și centru, se va forma ceață.

Vremea de mâine 23 septembrie

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Vremea de mâine 24 septembrie în ţară

Temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea se va menține rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Ziua, vor fi ploi slabe, în general sub 2...5 l/mp, pe arii restrânse, mai ales în zonele montane. Seara și noaptea, ploile vor apărea în Banat, local în Crișana și Maramureș și izolat în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor ajunge la 50...70 km/h. Izolat, în restul țării, vitezele vor fi de 35...45 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Muntenia. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă, și 14...15 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață.

Vremea de mâine 24 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi frumoasă, dar va rămâne rece mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în ușoară creștere față de ziua precedentă și se va situa între 22 și 24 de grade. Minima va coborî la 7...9 grade.

Vremea de mâine 23 septembrie

În Cluj-Napoca, cerul va fi înnorat. Temperatura maximă va ajunge la 17 grade, iar minima va fi de 9 grade. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 24 septembrie la munte

La munte, temperaturile diurne vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea va rămâne rece. Cerul va fi temporar noros. Ziua, vor fi ploi slabe, în general sub 2...5 l/mp, pe arii restrânse, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali.

Seara și noaptea, ploile se vor semnala în Carpații Occidentali și izolat în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor mai fi precipitații slabe mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în zona înaltă, unde rafalele vor ajunge la 50...70 km/h. Izolat, pe văi și în depresiuni, se va forma ceață.