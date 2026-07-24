Vremea de mâine 25 iulie. Ploi, vânt puternic şi grindină în mai multe regiuni. Temperaturile rămân scăzute

Vremea de mâine 25 iulie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, valorile termice se vor situa sub normele caracteristice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, dar cu înnorări temporare după-amiaza când va crește probabilitatea pentru averse (1...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.

La Cluj, vremea va fi mai caldă, iar temperatura maximă va ajunge la 25 de grade Celsius. Ploile nu vor lipsi, însă vor fi mai slabe, în timp ce vântul va sufla cu intensitate redusă, cu rafale de până la 17 km/h.