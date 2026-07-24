Vremea de mâine 25 iulie. Ploi, vânt puternic şi grindină în mai multe regiuni. Temperaturile rămân scăzute
Vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu ploi și descărcări electrice în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade, însă în zonele depresionare minimele vor coborî până la 7 grade. La munte sunt posibile averse, grindină și rafale de până la 50 km/h, iar pe litoral vremea va fi schimbătoare, cu temperaturi de până la 27 de grade și apă a mării de 20-23 de grade.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va avea înnorări temporare în jumătatea de est a țării și va fi variabil spre mai mult senin în rest. În prima parte a nopții vor fi averse (1...5 l/mp și izolat peste 10 l/mp) pe alocuri în Carpații Meridionali și Orientali și în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în sud-estul teritoriului (viteze de 40...45 km/h), precum și pe crestele montane (rafale de 50...60 km/h). Temperaturile minime, ușor mai scăzute decât în mod normal, vor fi cuprinse între 7...8 grade în estul Transilvaniei și 17...19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, cu precădere în nord-vest și în centru, se va forma ceață.
Vremea de mâine 25 iulie în ţară
Valorile termice se vor menține sub mediile multianuale specifice acestei date în cea mai mare parte a țării (și doar în vest cele diurne se vor apropia de normele sfârșitului de iulie). Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în a doua parte a zilei când vor fi averse și descărcări electrice local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și în Oltenia. Cantitățile de apă vor fi în general de 5...15 l/mp și izolat, cu probabilitate mai mare în Carpații Orientali și în nordul Munteniei, de 20...25 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări (rafale în general de 40...50 km/h) în zona montană înaltă, în sudul Banatului și al Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 21...22 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în Banat și Oltenia, iar cele minime între 7...10 grade în zonele depresionare și 17...19 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 25 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, valorile termice se vor situa sub normele caracteristice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, dar cu înnorări temporare după-amiaza când va crește probabilitatea pentru averse (1...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.
La Cluj, vremea va fi mai caldă, iar temperatura maximă va ajunge la 25 de grade Celsius. Ploile nu vor lipsi, însă vor fi mai slabe, în timp ce vântul va sufla cu intensitate redusă, cu rafale de până la 17 km/h.
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Vremea de mâine 25 iulie la munte
Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate în orele amiezii când în Carpații Orientali și izolat în restul masivelor vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 5...15 l/mp și izolat de 20...25 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări (rafale în general de 40...50 km/h) la altitudini mari. Valorile termice se vor menține în general sub mediile multianuale specifice acestei date.
Vremea de mâine 25 iulie la mare
Valorile termice se vor menține sub cele specifice perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza, când, trecător vor fi averse slabe (cantități de apă de 5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare ziua (rafale în general de 45...55 km/h).
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în sudul litoralului.