Vremea de mâine 29 septembrie. Zona unde temperaturile scad la -1 grad. Sunt anunţate ploi şi vânt puternic

Vremea se menţine în general normală pentru această perioadă, însă diferenţele de temperatură vor fi importante de la o regiune la alta. În unele zone sunt aşteptate ploi slabe şi intensificări ale vântului, cu rafale puternice în Carpaţii de Curbură, în timp ce în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile pot coborî sub pragul de îngheţ.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin în jumătatea de vest a țării și temporar noros în rest. Va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp) pe arii restrânse în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Meridionali și Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei, precum și în jumătatea de est a Munteniei, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură de 55...75 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă și 16 grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

Vremea de mâine 29 septembrie în ţară

Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua slab (cantități de apă în jurul a 1 l/mp) la munte, în Dobrogea și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în centrul și în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45...55 km/h, dar mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...75 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei (unde se va forma brumă) și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 29 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, cerul va avea înnorări temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade.

La Cluj, vremea va fi însorită, fără precipitaţii anunţate, iar vântul va sufla slab şi izolat. Temperaturile maxime vor atinge în jur de 18 grade.

Vremea de mâine 29 septembrie la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări în Carpații Meridionali și Orientali, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe pe parcursul zilei (cantități de apă, în jurul a 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări îndeosebi în Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...75 km/h. Valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa în general în jurul mediilor multianuale.