Vremea de mâine 30 iulie. Caniculă în vestul țării. Disconfort termic ridicat și nopți tropicale

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei se va instala canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade, în timp ce, izolat, în vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale.

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Izolat în depresiuni se va forma ceață.

Vremea de mâine 30 iulie în țară

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, dar la munte, după-amiaza și seara, vor fi înnorări și izolat averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp) însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în vest și în sud-vest, noaptea va fi tropicală. Spre dimineață, pe suprafețe mici în zonele depresionare, se va forma ceață. Presiunea atmosferică va fi în scădere.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 30 iulie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15...18 grade.

Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.

În Cluj, vremea devine caniculară. Maxima zilei va urca la 31 de grade.

Vremea de mâine 30 iulie pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasă, relativ normală termic pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 17 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.

Vremea de mâine 30 iulie la munte

Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări și izolat averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp) însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.