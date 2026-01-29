Vremea se răcește în aproape toată țara, cu cer noros, precipitații pe arii extinse și intensificări ale vântului în est și sud-est. În timp ce în sud-est sunt așteptate ploi mai consistente, în restul regiunilor vor predomina ninsorile la munte și în Moldova, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Temperaturile vor scădea semnificativ, cu minime negative în mai multe zone.

- Vremea de mâine 30 ianuarie. Răcire accentuată, ninsori și polei în mai multe zone. Temperaturi de -10 grade

La noapte, vremea va fi în general închisă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros, iar în regiunile sud-estice sunt așteptate ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 10-15 litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, precipitațiile vor fi slabe și vor avea forme diferite: ninsori în Moldova și la munte, iar ploi mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia. Izolat, se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele pot atinge viteze de 50-65 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -3 și 6 grade, iar pe arii restrânse va fi ceață.

Vremea de mâine 30 ianuarie în ţară

Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi mai mult noros. Precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor: ninsori la munte și în Moldova, precipitații mixte în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar în Banat și Crișana vor predomina ploile. În sud-estul țării, cantitățile de apă vor depăși local 10 litri pe metru pătrat. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele pot atinge viteze de 50-65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 10 grade, iar cele minime vor coborî până la -10 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 3 grade în Dealurile de Vest. Izolat, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 30 ianuarie în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopții sunt posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 6 grade, iar minima va fi în jurul valorii de 0 grade.

La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie. Temperatura maximă va atinge aproximativ 2 grade.

Vremea de mâine la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane.

