Vremea de mâine 29 ianuarie. Temperaturi de primăvară, dar pentru scurt timp. Ploile se extind

Vremea de mâine 29 ianuarie în Bucureşti

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât astăzi. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 5 grade. Ploaia revine în zonă, iar cantitățile de precipitații estimate sunt de circa 2 litri pe metru pătrat.

Vremea de mâine 29 ianuarie la munte

La munte, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. La altitudini mari, ninsorile vor deveni predominante. În zonele montane din centrul și nord-estul țării sunt așteptate depuneri de polei, mai ales dimineața și pe timpul nopții, condiții care pot îngreuna circulația.