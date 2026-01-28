Antena Meniu Search
Val de ger siberian din nou peste România. Temperaturile vor scădea sub -10 grade

După câteva zile de primăvară, România va fi lovită din nou de un val de ger siberian. Temperaturile vor scădea sub -10 grade.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 15:04
Val de ger siberian din nou peste România. Temperaturile vor scădea sub -10 grade

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că luna februarie va debuta cu o răcire a vremii, ca urmare a revenirii și extinderii unui mase de aer foarte rece dinspre Câmpia Rusă peste estul Europei, ce se va resimți mai pregnant în estul, sudul și centrul României, acolo unde până în jurul datei de 4 februarie vremea va fi deosebit de rece, geroasă mai ales diminețile și nopțile. Temperaturi minime în marea lor majoritate vor fi sub -10 grade.

Cele mai coborâte valori se vor înregistra în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei. Apoi, majoritatea materialelor probabile indică o reorientare a circulației atmosferice din sector vestic, și ulterior sud-vestic, ceea ce înseamnă un aport de aer mai cald și implicit o creștere a temperaturilor spre valori apropiate de cele normale, sau chiar peste acestea mai ales în regiunile vestice ale țării.

Ce urmează după valul de ger siberian

Potrivit meteorologilor, pentru restul lunii februarie 2026, perioada 09-23 februarie, în mare parte din țară, vor fi valori ușor mai ridicate decât în mod obișnuit în cazul temperaturii aerului. Specialiştii spun că estimările nu surprind eventualele intervale de scurtă durată cu fenomene extreme (răciri puternice și bruște, cantități mari de precipitații sau viscole, intervale cu vânt foarte puternic).

