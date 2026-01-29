Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile

România intră sub influența unui episod de iarnă severă. Meteorologii anunță polei, ghețuș, ninsori și un val de ger care va cuprinde aproape toată țara, cu temperaturi minime de până la minus 14 grade. Informarea meteo este valabilă până duminică seara, iar frigul accentuat va persista până la mijlocul săptămânii viitoare.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de miercuri seara până duminică după-amiază. Vremea se va răci considerabil în România, cu ger extrem în regiunile extracarpatice.

De miercuri ora 20:00 până duminică ora 18:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10...20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40...60 km/h. Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Nopți geroase, cu minime de până la -14 grade

Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei. Temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade. Pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Începând de miercuri ora 22:00 și până sâmbătă ora 20:00, va fi Cod galben în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h.

Prognoză specială pentru Bucureşti

În București, miercuri, cerul va fi noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (rafale de 35...40 km/h). Temperatura minimă va fi de 0...2 grade.

Joi, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopții vor fi posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Vineri, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros și trecător vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0...2 grade, iar cea minimă de -7...-5 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -3...-2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40...45 km/h, amplificând senzația de frig.

În intervalul 29 ianuarie ora 20 - 01 februarie, ora 18,municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru vreme deosebit de rece, precipitații mixte, intensificări ale vântului.

