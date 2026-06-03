Vremea de mâine 4 iunie. Instabilitate atmosferică, averse și vijelii în cea mai mare parte a țării

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 4 iunie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15...20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.

În Cluj, vremea se mai răcește un pic față de ziua precedentă. Sunt așteptate ploi. Maxima zilei va fi de 20 de grade.