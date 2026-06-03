Vremea de mâine 4 iunie. Instabilitate atmosferică, averse și vijelii în cea mai mare parte a țării
Vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării, începând din noaptea de miercuri spre joi. Banatul, sud-vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și zonele montane vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Meteorologii anunță cantități importante de apă, care pot depăși izolat 30-40 l/mp, iar temperaturile maxime de joi, 4 iunie, se vor situa între 20 și 29 de grade.
La noapte, în Banat, sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia vor fi perioade cu instabilitate atmosferică care se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice vor fi pe arii în general restrânse mai ales din a doua parte a nopții, cu precădere în Crișana, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 4 iunie în țară
Vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea, pe alocuri se va forma ceață.
Vremea de mâine 4 iunie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15...20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.
În Cluj, vremea se mai răcește un pic față de ziua precedentă. Sunt așteptate ploi. Maxima zilei va fi de 20 de grade.
Vremea de mâine 4 iunie pe litoral
Vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros după-amiaza și seara când pe alocuri, vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Noaptea, va fi ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 18...19 grade.
Vremea de mâine 4 iunie la munte
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și pe arii extinse vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de cele din ziua anterioară.