Cod galben şi cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale până joi. Harta zonelor afectate

Totodată, un nou Cod portocaliu va avea valabilitate miercuri, între orele 12:00 - 22:00, în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila şi estul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi. În aceste areale, vor fi averse torenţiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25 - 50 l/mp şi izolat de peste 70 l/mp.

Potrivit meteorologilor, în perioada 22 iulie, ora 9:00 - 23 iulie, ora 3:00, va fi valabilă o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică în zone din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Carpaţii Orientali şi Meridionali, unde vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm) şi cantităţile de apă acumulate vor fi, în general, de 20 - 30 l/mp, dar pot trece de 40 - 50 l/mp pe arii restrânse.