Cod galben şi cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale până joi. Harta zonelor afectate
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o serie de atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii, valabile până joi dimineaţa în mai multe zone din ţară.
Conform prognozei de specialitate, pe parcursul zilei de marţi, între orele 14:00 - 22:00, în judeţele Prahova, Buzău, Vrancea şi în zona montană a judeţelor Vâlcea, Argeş şi Dâmboviţa se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp (până la trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp, izolat de peste 40 l/mp.
De asemenea, un al doilea Cod galben de vreme instabilă va fi valabil în intervalul 21 iulie, ora 22:00 - 22 iulie, ora 9:00, în zone din Muntenia, sudul şi estul Olteniei, sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei şi local în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde vor fi averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h). Prin acumulare, cantităţile de apă vor fi ajunge să depăşească, pe arii restrânse, 40 - 50 l/mp.
Pe parcursul zilei de miercuri, 22 iulie, în intervalul orar 1:00 - 9:00, un Cod portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ va afecta judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi zona de munte a judeţului Buzău.
Totodată, un nou Cod portocaliu va avea valabilitate miercuri, între orele 12:00 - 22:00, în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila şi estul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi. În aceste areale, vor fi averse torenţiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25 - 50 l/mp şi izolat de peste 70 l/mp.
Potrivit meteorologilor, în perioada 22 iulie, ora 9:00 - 23 iulie, ora 3:00, va fi valabilă o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică în zone din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Carpaţii Orientali şi Meridionali, unde vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h).
Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm) şi cantităţile de apă acumulate vor fi, în general, de 20 - 30 l/mp, dar pot trece de 40 - 50 l/mp pe arii restrânse.
Cum va fi vremea în Bucureşti
O prognoză specială a fost emisă pentru Bucureşti. Astfel, în intervalul 21 iulie, ora 10:00 - 22 iulie, ora 9:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse torențiale (15...25 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.
De pe 22 iulie, ora 9:00 şi până pe 23 iulie, ora 9:00, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea.
În intervalul 21 iulie, ora 22 - 22 iulie, ora 09, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.
În intervalul 22 iulie, ora 09 - 23 iulie, ora 03, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.