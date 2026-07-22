Cod Roșu de furtună în Tulcea. Alertă de ploi masive de 90-110 l/mp. Furtună şi vreme rece în Capitală

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Roșu de furtună pentru judeţul Tulcea, cu vijelii de până la 90 km/h, începând din această seară, ora 18 și până mâine dimineață, ora 6. Meteorologii anunţă căderi masive de precipitații, de 90-110 l/mp, izolat de peste 120 l/mp.

Bucureştiul este sub cod portocaliu de furtuni​ şi va ploua aşa până diseara. Iar în judetele Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa şi Prahova este cod roșu de inundații.

Vreme instabilă şi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în Bucureşti, miercuri şi joi

Vremea va continua să fie instabilă la nivelul Municipiului Bucureşti, miercuri şi joi, când sunt prognozate noi averse cu caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

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În intervalul 22 iulie, ora 10:00 - 23 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă va fi în jurul a 20 de grade, iar cea minimă de 14 - 15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ şi descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 40 l/mp şi izolat în jurul a 50 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 50 - 70 km/h). Spre finalul intervalului vor fi condiţii de ceaţă.

Meteorologii estimează că, pe parcursul zilei de joi, în intervalul orar 9:00 - 21:00, vremea va fi uşor instabilă şi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă. Temperatura maximă, în creştere faţă de ziua precedentă, va fi de 24 - 25 de grade. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse slabe (în general 5 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla şi moderat. Municipiul Bucureşti se va afla, miercuri, între orele 10:00 - 18:00, sub o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii.