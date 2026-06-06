Vremea de mâine 7 iunie. România, împărțită între temperaturi de vară și furtuni violente cu grindină

Vremea aduce instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în Moldova, Muntenia, Dobrogea și la munte. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade, însă furtunile vor continua să afecteze mai multe zone, inclusiv Bucureștiul și litoralul.

La noapte, vremea va fi în general instabilă în centrul și estul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea unde vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil și doar la începutul intervalului izolat vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică. Temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. Pe arii restrânse va fi ceață.

Vremea de mâine 7 iunie în ţară

Vremea se va menține în general instabilă după-amiaza și seara în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu unele înnorări pe parcursul zilei, când doar pe arii restrânse vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. Noaptea pe alocuri se va forma ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori ridicate (câmp anticilonic).

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Vremea de mâine 7 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar în prima parte a intervalului vor fi averse (5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...16 grade.

Vremea se va menține în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și seara când vor fi averse (cantități de apă acumulate, în general, de 15...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h). Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade. iar cea minimă de 14...16 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori ridicate (câmp anticilonic).

În Cluj, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va urca la 23 de grade.

Vremea de mâine 7 iunie pe litoral

Vremea va fi în general instabilă și se va răci ușor. Cerul va fi temporar noros ziua și vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil grindină. Pe alocuri cantitățile de apă vor fi mai însemnate(15 - 20 l/pm). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 18 - 20 de grade.

Vremea de mâine 7 iunie la munte

Vremea va fi în general instabilă în Carpații Orientali și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali, unde după-amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul zonei montane cerul va fi variabil, cu unele înnorări pe parcursul zilei, când doar pe arii restrânse vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile regimului termic se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei.