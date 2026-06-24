10 ani de la Brexit. Ce s-a schimbat și de ce regretă englezii: birocrație, imigrație și o liră mai slabă

Brexit-ul a divizat UE și a destabilizat scena politică britanică. Marea Britanie este pe cale să aibă al șaptelea prim-ministru de la 23 iunie 2016. Astfel, se împlinește un deceniu de la momentul în care țara a votat, cu 52% la 48%, ieșirea din UE, după mai bine de patru decenii de apartenență.

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Prim-ministrul conservator David Cameron, care a convocat referendumul, dar a militat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniune, și-a dat demisia a doua zi.

Toți succesorii săi s-au luptat, în mare parte fără succes, cu consecințele acelei rupturi. Cel mai recent este prim-ministrul laburist Keir Starmer, care a anunțat luni că demisionează după doi ani de economie stagnantă, guvern disfuncțional și un electorat divizat și dezamăgit. Toate acestea sunt moșteniri, cel puțin parțiale, ale Brexitului, scrie MEDIAFAX.

Susținătorii Brexitului au promis că părăsirea blocului politic și economic, care număra atunci 28 de state membre, va permite Regatului Unit să "recâștige controlul" asupra legilor, economiei și frontierelor sale.

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În timp ce campania pentru "rămânere" s-a concentrat în mare parte pe dezavantajele economice ale ieșirii, tabăra "ieșirii" a mizat pe emoții.

"Putem vedea pajiștile însorite dincolo. Cred că am fi nebuni să nu profităm de această șansă unică în viață de a trece prin acea ușă", a declarat Boris Johnson, unul dintre principalii susținători ai Brexitului, care a devenit ulterior prim-ministru, cu câteva săptămâni înainte de referendum.

Realitatea dură s-a ciocnit curând cu promisiunile îndrăznețe ale susținătorilor Brexitului privind controlul imigrației, acordurile comerciale, mai mulți bani pentru serviciile publice și sfârșitul reglementărilor complexe provenite de la Bruxelles.

Negocierile acide privind ieșirea din UE s-au prelungit ani de zile. Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană pe 31 ianuarie 2020, urmată de o perioadă de tranziție de 11 luni până la separarea definitivă.

Prim-ministrul Theresa May, succesoarea lui Cameron, a demisionat în 2019 după ce nu a reușit să găsească condiții de ieșire acceptabile pentru un Parlament divizat.

Johnson i-a succedat lui May și a promis să "ducă Brexit-ul la bun sfârșit", reușind să obțină un acord comercial minimalist în urma unor negocieri care au înghețat relațiile dintre Marea Britanie și UE.

El a fost demis de Partidul Conservator la jumătatea anului 2022, în urma unor scandaluri financiare și etice tot mai grave. Succesoarea sa, Liz Truss, a rezistat doar 49 de zile în funcție. Următorul său succesor, Rishi Sunak, a dezghețat relațiile reci cu UE fără a face schimbări majore.

Starmer a promis o "resetare", dar a refuzat să ia în considerare reintegrarea în piața unică a blocului, caracterizată de lipsa fricțiunilor, fără tarife și alte bariere comerciale.

În momentul în care predă puterea, Brexit-ul rămâne o chestiune nerezolvată.

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