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Trump renunţă la taxa de 20% pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz

Trump renunţă la taxa de 20% pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.07.2026, 20:28 | Modificat la 14.07.2026, 20:31

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi, pe reţeaua sa de socializare Truth Social, că renunţă la planul pe care l-a evocat luni de a impune o taxă de 20% navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz şi înlocuieşte această idee cu încheierea unor acorduri comerciale cu ţările de Golful Persic, relatează AFP.

Donald Trump anunţă că a "decis" să înlocuiască această "remuneraţie care să corespundă la 20% din valoarea încărcăturilor" a navelor cu "acorduri de comerţ şi investiţii pe care diverse state de la Golful Persic le vor încheia cu Statele Unite".

Această răzgândire - la nici 24 de ore după ce a anunţat că vrea să impună această taxă contrară dreptului internaţional, care garantează libertatea navigaţiei - intervine în urma unor "discuţii foarte productive" cu ţările de la Golful Persic, anunţă preşedintele american.

Locatarul Casei Albe îşi reafirmă totodată voinţa de a impune din nou o "blocadă TOTALĂ" porturilor iraniene - care intră în vigoare marţi, la ora 20.00 GMT (23.00, ora României), potrivit armatei americane.

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Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite vor fi de-acum "gardienii Strâmtorii Ormuz", după o reluare a bombardamentelor în Iran la o amploare fără precedent de la armistiţiul din aprilie.

Comandamentul Militar iranian a anunţat, la rândul său, că nu va lăsa Statele Unite "să se amestece" în Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul a ameninţat, de asemenea, vecinii Iranului de la Golful Persic împotriva oricărei cooperări cu Statele Unite.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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