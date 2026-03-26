Tot mai multe femei preiau conducerea în business și schimbă regulile jocului. România recuperează rapid decalajul față de Europa, iar astăzi 4 din 10 antreprenori sunt femei. De la educație și sănătate, până la industria de beauty, domenii întregi sunt modelate de viziunea și curajul lor.

Irina are o companie de distribuţie marfă. Drumul n-a fost simplu: neîncredere și probleme financiare.

"Să știi că mulți mi-au spus: 'cum să te apuci de așa ceva, ăsta e special pentru bărbati, în depozit, nu o să reușești niciodată'. Și uite că de 10 ani de zile rezistăm și totul merge foarte bine", a povestit Irina Zamfir, antreprenoare.

Rodica este la început. Şi-a deschis propria cafenea săptămâna trecută.

"Se simte puțin... faptul că sunt femeie în relația cu colaboratorii mei, dar nu mă împiedică să-mi continui afacerea și să o manageriez așa cum trebuie. M-am simțit puțin luată peste picior, dacă pot spune, un pic cam mult, dar nu ești privit atât de serios ca un bărbat", a spus şi Rodica.

Datele confirmă schimbarea. Tot mai multe femei intră în afaceri. Prejudecăţile sunt cea mai mare provocare. În 2024, peste 35% dintre femeile din Uniunea Europeana erau antreprenoare.

Chiar dacă numărul femeilor antreprenor este în creștere, multe spun că provocările rămân aceleași: accesul la finanțare sau prejudecatile, mai ales în domeniile considerate masculine. În plus, cariera lor este adesea întreruptă de concediul de maternitate, iar acest lucru le poate încetini accesul către poziții de conducere.

În Romania, 4 din 10 antreprenori sunt femei. Acestea conduc cel mai des afaceri în domenii precum educația, sănătatea, industria de beauty, retail și marketing.

"În companii am observat, spre exemplu, o atenție mai ridicată în ultimii ani legată de egalitate de gen pe piața muncii. Se discută mult mai mult decât se făcea înainte despre aceste provocări pe care femeile le resimt la locul de muncă", a declarat Elena Samoilă, expert în egalitatea de gen.

"Este încă greu pentru o femeie, mai greu decât pentru un bărbat să ajungă într-o poziţie de management în România. Femeile ocupă din ce în ce mai multe locuri din middle şi top management", a precizat Leonard Rizoiu, expert în piaţa muncii.

Iar influența lor crește și în zona de putere: tot mai multe ajung în poziții de decizie. Femeile ocupă 22% dintre locurile din Parlamentul României.

