Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună

Gigantul asiatic Mr. DIY se extinde în România. Cu magazine deja deschise în Sibiu și Pitești, retailerul din Malaysia intră și pe piața din București, scrie Profit.ro.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 12:30
Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună - Shutterstock
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Magazinele DIY au o varietate de 18.000 de produse, din categorii precum articole de gospodărie, electrice, mobilier, accesorii autor, articole de papetărie și sport, jucării, cadouri, accesorii pentru calculatoare și telefoane mobile, dar și bijuterii și produse cosmetice.

La noi în țară, primul magazin a fost deschis în Supernova Pitești în martie, iar în aprilie a urmat magazinul din Sibiu. În Capitală, cel mai nou spațiu DIY a fost deschis în Grand Arena Mall. Pentru o poziție de Store Manager este oferit un salariu net de 6.500 - 7.500 lei / lună. Cu intrarea în România, retailerul a ajuns la 15 țări în care operează.

În ultimii ani, retailerul din Malaysia a deschis magazine în mai multe țări europene, precum Spania și Polonia. De altfel, retailerul va folosi Polonia va hub pentru extinderea în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, scria în vara anului trecut publicația DIY International, potrivit Economica.net.

Articolul continuă după reclamă

Primul magazin MR. DIY a fost deschis în 2005 în Kuala Lumpur, Malaysia. De atunci, compania s-a extins și a devenit unul dintre cele mai mari retaileri de pe acest segment, cu o rețea de magazine în țări precum Malaysia, Singapore, Thailanda, Brunei, Indonezia, Filipine, Cambodgia, India.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

magazin salariu angajari
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului cere prime de 15.000 de lei: „Nu e normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului cere prime de 15.000 de lei: „Nu e normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai este "Noua Casă" o soluție reală pentru tineri?
Observator » Ştiri economice » Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.