Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună

Gigantul asiatic Mr. DIY se extinde în România. Cu magazine deja deschise în Sibiu și Pitești, retailerul din Malaysia intră și pe piața din București, scrie Profit.ro .

Magazinele DIY au o varietate de 18.000 de produse, din categorii precum articole de gospodărie, electrice, mobilier, accesorii autor, articole de papetărie și sport, jucării, cadouri, accesorii pentru calculatoare și telefoane mobile, dar și bijuterii și produse cosmetice.

La noi în țară, primul magazin a fost deschis în Supernova Pitești în martie, iar în aprilie a urmat magazinul din Sibiu. În Capitală, cel mai nou spațiu DIY a fost deschis în Grand Arena Mall. Pentru o poziție de Store Manager este oferit un salariu net de 6.500 - 7.500 lei / lună. Cu intrarea în România, retailerul a ajuns la 15 țări în care operează.

În ultimii ani, retailerul din Malaysia a deschis magazine în mai multe țări europene, precum Spania și Polonia. De altfel, retailerul va folosi Polonia va hub pentru extinderea în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, scria în vara anului trecut publicația DIY International, potrivit Economica.net.

Primul magazin MR. DIY a fost deschis în 2005 în Kuala Lumpur, Malaysia. De atunci, compania s-a extins și a devenit unul dintre cele mai mari retaileri de pe acest segment, cu o rețea de magazine în țări precum Malaysia, Singapore, Thailanda, Brunei, Indonezia, Filipine, Cambodgia, India.

