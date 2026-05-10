41 de oameni au ajuns la camera de gardă, noaptea trecută, după ce li s-a făcut rău în timp ce petreceau la o nuntă și un majorat în același restaurant. Printre ei - mirii şi copilul lor. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, iar localul a fost inchis după ce s-au găsit nereguli în bucătărie. Invitaţii dau vina pe sarmalele care ar fi fost prea crude. În mijlocul scandalului, patronul este mai preocupat de propria imagine decât de starea clienţilor săi.

Apelurile la 112 au început să curgă la ora unu noaptea, când petrecerile din salonul din Voineşti, Dâmboviţa, erau în toi.

Restaurantul are două saloane. Într-unul avea loc o nuntă, în celălalt un majorat. La un moment dat, zeci de invitaţi de la ambele evenimente au început să se simtă rău acuzând stări de greaţă şi vărsături. Pentru că numărul pacienţilor era foarte mare, a fost declanşat planul roşu de intervenţie.

"La locul evenimentului au fost direcţionate de urgenţă 11 echipaje SMURD, o autospecială pentru transport persoane multiple şi 17 echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa", a afirmat Radu Popescu, ISU Dâmbovița.

Ce spune patronul restaurantului după scandalul de la petrecere

41 de oameni au ajuns la camera de gardă, fie aduşi cu ambulanţele, fie pe cont propriu. Printrei ei, mirii şi copilul lor de numai câţiva ani. Pentru că simptomele nu s-au agravat peste noapte, toţi pacienţii au primit permisiunea de a merge acasă. Patronul are altă durere.

"Au fost câteva probleme care s-au rezolvat, dar care m-au făcut de ruşine. (..) Până la spital le-a trecut. Dar pe mine m-a terminat de imagine. Nu pot să fac altceva acum decât să-mi cer scuze faţă de cei pe care i-am făcut să sufere", a spus administratorul localului.

Alimentele servite în timpul petrecerilor vor merge la analize pentru a se stabili dacă erau alterate. Pe site-ul localului curg acum recenzii de la invitaţi.

"Am făcut toxiinfecție alimentară de la mâncarea bună"."Am avut nuntă și am primit sarmale crude. Din cauza asta a fost nevoie de 40 de ambulanțe să ia toți oamenii la spital", au spus oamenii.

Varianta sarmalelor crude este confirmată şi de tatăl unei invitate: "Sarmale sau mezel, astea ce au fost. Fata mea n-a avut nimic. N-a mâncat nici mezel, nici sarmale."

Ce au descoperit inspectorii în bucătăria restaurantului

Sala de evenimente a fost controlată de poliţie, Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia Sanitar Veterinară Dâmboviţa.

Inspectorii sanitari au închis restaurantul pentru că au găsit mai multe probleme grave în timpul controlului. Angajaţi fără avize medicale cu răni la mâini, lipsa dezinfectanţilor, condiţii improprii de igienă şi chiar haine vechi folosite pe post de lavete în bucătărie.

Administratorul localului a fost amendat cu 60.000 de lei. De asemenea, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

