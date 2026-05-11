Cannes 2026. Două filme româneşti în selecţia oficială. Ce vedete sunt aşteptate la festival

Cannes devine, pentru aproape două săptămâni, capitala mondială a cinematografiei. Ediţia din 2026 aduce pe Riviera Franceză nume uriaşe de la Hollywood, dar şi o veste importantă pentru cinematografia românească: două filme româneşti vor fi proiectate în selecţia oficială a festivalului.

Festivalul de la Cannes 2026 începe cu aşteptări uriaşe şi cu o prezenţă românească importantă. Două filme realizate de cineaşti români vor ajunge pe marile ecrane de pe Croazetă, alături de producţii semnate de unele dintre cele mai mari nume ale cinematografiei mondiale.

Anunţul selecţiei oficiale a fost făcut de organizatorii festivalului, iar prezenţa filmelor româneşti confirmă interesul tot mai mare al marilor competiţii pentru cinemaul din Europa de Est. Producţiile selectate vor fi proiectate în faţa criticilor, distribuitorilor şi producătorilor veniţi din întreaga lume la Cannes.

Filme de Radu Jude şi Cristian Mungiu

Pentru România, selecţia filmelor lui Radu Jude şi Cristian Mungiu reprezintă o nouă confirmare a interesului internaţional pentru cinemaul românesc. În ultimii ani, producţiile autohtone au fost recompensate constant la marile festivaluri europene, iar numele regizorilor români continuă să fie asociate cu unele dintre cele mai apreciate filme de autor din Europa.

Pentru Radu Jude, selecţia de la Cannes vine ca o nouă confirmare a parcursului său internaţional spectaculos, în timp ce revenirea lui Cristian Mungiu pe Croazetă readuce în atenţie unul dintre cei mai premiaţi cineaşti români ai ultimelor decenii.

Festivalul de la Cannes 2026 începe pe 12 mai

Ediţia din acest an se anunţă una spectaculoasă şi dincolo de competiţia cinematografică. Pe covorul roşu sunt aşteptate vedete importante de la Hollywood, regizori premiaţi şi actori care au dominat box office-ul în ultimii ani. Printre numele vehiculate se află Cate Blanchett, Tilda Swinton, Guillermo del Toro, dar şi mai multe staruri implicate în premierele programate în festival.

Croazeta se transformă deja într-un adevărat centru al industriei de film. Hotelurile de lux sunt rezervate cu luni înainte, iar zeci de televiziuni şi publicaţii internaţionale transmit în direct fiecare apariţie de pe treptele Palais des Festivals. Pentru cineaşti, selecţia la Cannes rămâne una dintre cele mai importante recunoaşteri internaţionale.

România are o relaţie specială cu festivalul francez. În ultimii ani, filmele româneşti au fost premiate sau selecţionate constant în competiţiile importante, iar succesul regizorilor din noul val românesc a făcut ca producţiile autohtone să fie urmărite atent de critica internaţională.

Festivalul de la Cannes 2026 va aduce nu doar competiţia pentru trofeul Palme d'Or, ci şi premiere mondiale, petreceri exclusiviste şi apariţii care, an de an, fac înconjurul lumii. Pentru România, însă, miza cea mare rămâne prezenţa în selecţia oficială, acolo unde cinematografia românească continuă să îşi consolideze reputaţia internaţională.

