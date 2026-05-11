Un bărbat a fost electrocutat în Gara Buşteni după ce s-a urcat pe un vagon de tren

O persoană s-a urcat pe un tren, în Gara Buşteni, şi s-a electrocutat, fiind alertate echipaje medicale. Se aşteaptă o drezină pentru a scoate trenul de sub tensiune. A fost solicitată şi intervenţia elicopterului SMURD.

Bărbat, electrocutat în Gara Buşteni după ce s-a urcat pe un vagon de tren - Sursa: Profimedia

"Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sinaia au fost solicitaţi să intervină, în urmă cu puţin timp, în cazul unei persoane care s-a urcat pe un tren în Gara Buşteni şi s-ar fi electrocutat. La locul indicat s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD", a anunţat ISU Prahova.

Din primele informații ar fi vorba de un tânăr de 21 de ani, domiciliat în Bușteni, relatează Observatorul Prahovean.

Conform primelor informaţii, este vorba despre o persoană care s-a urcat pe un vagon de transport produse petroliere, care era fără încărcătură, şi s-a electrocutat.

"În acest moment se acţionează pentru scoaterea de sub tensiune a trenului, fiind aşteptată sosirea unei drezine pentru efectuarea acestui demers, astfel încât echipajele de intervenţie să nu fie puse în pericol", anunţă pompierii.

Aceştia precizează că trenul era garat şi că a fost solicitat şi elicopterul SMURD de la Braşov.

Denisa Vladislav

