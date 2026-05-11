Odată cu începerea sezonului estival s-a dat și startul la vacanțe, însă trebuie să fim foarte atenţi atunci când le rezervăm online! Concediul de vis se poate transforma într-o țeapă de coșmar dacă nu cititm cu atenţie toate informațiile.

De multe ori se adaugă taxe suplimentare pentru curățenie, administrare sau servici, iar costul final poate crește semnificativ.

De aceea, recomandarea experților este clară. Înainte de plată, verificați exact ce este inclus în preț și citiți toate condițiile rezervării. La fel de important este să comparați ofertele de pe mai multe platforme și să evitați deciziile luate în grabă, mai ales când vedeți acel mesaj, "ultima cameră rămasă disponibilă".

Atenție și la recenzii. Comentariile exagerate pozitive, similare între ele sau postate într-un timp foarte scurt, pot ridica suspiciuni. Sunt mai relevante recenziile detaliate cu fotografii sau experiențe reale.

Câteva verificări înainte de rezervare, preț final, condiții și recenzii pot face diferența între o vacanță reușită dar și una cu surprize neplăcute.

Cristina Niță

