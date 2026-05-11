Bărbatul care a păcălit un cuplu din Iaşi şi l-a dus până la divorţ după ce i-a convins pe cei doi că sunt ameninţaţi de o entitate dintr-o altă lume este un cunoscut terapeut de pe Internet. Deşi pare să se priceapă la tot, Bogdan Lăcătuş nu este însă atestat de Colegiul Psihologilor şi ar fi reuşit să-şi atragă adepţii cu ajutorul notorietăţii câştigate online. 30 de români sunt păcăliţi zilnic prin diferite metode de escrocherie online, iar când nu se produc în mediul virtual, multe pot începe acolo ca în acestc caz.

"Relația karmică există, e reală, și vine cu intensitate, cu atracție puternică, cu sentimentul acela că te cunoaște de o eternitate.", se arată într-un videoclip de pe TikTok.

Așa își atrăgea Bogdan Lăcătuș clienții. Întâi părea că știe totul despre relații și emoții, apoi în scenă intra "Bau". Potrivit anchetatorilor acesta era numele entității despre care Guru spunea că aduce mesaje "de dincolo". Iar ședințele de spiritism de 6000 de lei bucata îi familiarizau pe clienți cu ea.

"M-a întrebat dacă am avut experiențe supranaturale, dacă îmi aduc aminte de copilărie. Așa că i-am spus DA. La care el a spus că o să cheme pe cineva. Acest individ dă ochii peste cap, cu o voce guturală, se prezintă, este o entitate. Vă dați seama că m-am răcit atunci, m-am speriat. ", mărturiseşte o victimă.

"Mecanismul lor este de a induce teamă. pentru că ele știu că atunci când persoanele abuzate trăiesc o teamă puternică se anulează, se disipează gândirea critică.", spune Cristian Grigore, psiholog.

Cu ajutorul lui Bau individul a reușit să păcălească o familie și să o ducă la divorț.

Oamenii care au ajuns între timp să se despartă au plătit nu mai puțin de 442 de mii de lei către Bogdan Lăcătuș. În tranșe, după ce entitatea Bau le-ar fi spus ba că sunt în pericol de moarte, ba că fiul sau părinții au "pată neagră" aducătoare de boală, ba că sunt posedați.

Amenințările îngrozitoare ar fi făcut cuplul să dea de mai multe ori sume enorme, totul pentru a fi în siguranță. Bărbatul vorbește pentru presa locală chiar despre o sectă și spune că fosta lui soție ar fi fost manipulată de Lăcătuș.

"Eu am un copil de trei ani nevaccinat pentru că așa îi spune Bogdan fostei soții. (...) Am înțeles că a făcut credite la cinci-șase bănci, habar n-am avut. Apoi au fost prieteni din cercul meu de apropiați. Le trimitea mesaje prin care le cerea să o ajute cu 1.000 de euro, fără să știu eu.", scrie Ziarul de Iaşi.

"Manipulatorul știe foarte ușor cum să învăluie această persoană și mai are o subtilitate, caută persoana să o izoleze social și paradoxal manipulatorul devine salvator și din momentul acela poate să facă aproape orice.", adaugă Cristian Grigore.

Victima care își dorește anonimatul a fost și cea care l-a dat în judecată pe Guru pentru a-l face să plătească și el pentru faptele lui.

"Probabil dacă îmi spui acum direct știi că nimeni nu te poate salva, că ești o femeie independentă, că nu ai nevoie de nimeni și totuși, de ce nu pleci din relația în care nu ai ce căuta în speranța că poate se schimbă.", se arată în videoclipul de pe Tiktok.

Bogdan Lăcătuș este cunoscut pe rețelele de socializare ca fiind "terapeut în plan spiritual și ezoteric", recunoaște însă că nu este psiholog sau psihoterapeut. Dar știe cum funcționează tarotul sau manifestarea. Clienții îl urmează însă orbește, iar postările lui au de la zeci la mii de vizualizări.

"Imaginea consolidată public vine cu și mai multă credibilitate. Identifică ceea ce funcționează la fiecare persoană în parte.", adaugă psihologul Cristian Grigore.

În România, legea spune că terapia poate fi făcută doar de psihologi specializați și acreditați de Colegiul Psihologilor. Iar aceștia nu promit vindecări miraculoase, nu cer sume exorbitante și nici nu fac spiritism. Nici notorietatea nu este o garanție. Cel mai celebru este cazul "Medicului" Cristian Andrei: deși foarte mediatizat, acesta a fost acuzat că practică psihoterapia fără a avea atestatul necesar de la Colegiul Medicilor.

Echipa Observator a încercat să îl contacteze pe Bogdan Lăcătuș pentru un punct de vedere, deocamdată nu a oferit un răspuns.

