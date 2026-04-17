Femeile au nevoie de alte femei - nu mai este doar un slogan de solidaritate, ci un concept care a adus un nou fenomen în societate. De la săli de sport, până la cafenele şi cluburi de business, găsim comunităţi exclusiv feminine. O lume în care accesul bărbaţilor este strict interzis. Toate aceste spaţii răspund practic unor nevoi fundamentale: siguranţă şi confort total. Fără priviri indiscrete, fără presiune socială, fără competiţie.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de vineri a Observator 16, alături de Bogdan Cotigă, psiholog clinician.

Referitor la nevoia pentru astfel de spaţii, Cotigă a arătat că acest concept se numeşte secluziune şi este o tendinţă trăită de femei şi de bărbaţi deopotrivă.

"E un concept psihologic mai larg. Se cheamă -secluziune-. Și e o tendință pe care nu o avem de ieri de astăzi, o avem de foarte mult timp, ca oameni și nu numai femeile, și bărbații fac chestiunea asta, ne separăm din motive diferite. Și dorim să ne separăm de restul. De exemplu, un motiv, să zicem, pașnic, ar fi faptul că vrem să ne regăsim alături de niște oameni care ne validează, față de care ne simțim în siguranță, mai în siguranță, sau care nu ne judecă. Astea sunt niște lucruri care s-au întâmplat, vă dau un exemplu, inclusiv retragerea la mănăstire. Este tot o formă de secluziune. Și este tot așa împărțită pe sex", a explicat psihologul.

"Şi există și o explicație, poate nu numai psihologică, oarecum așa, antropologică. Vă dați seama, vorbim despre mii de ani în care principalul dușman al femei a fost bărbatul. Îmi pare rău, dar asta este. A fost bărbatul. Adică mai dușman a fost decât animalele sălbatice, decât cataclismele. După mii de ani, e normal să existe o dorință de a se separa de noi câteodată", explică Bogdan Cotigă.

Referitor la tendința de a adopta o astfel de abordare cu impact asupra societății, specialistul a arătat că motivația individuală este un factor decisiv.

"Păi e în funcție de motivația de care vă spuneam. De exemplu, ne separăm de societate pentru că suntem într-o stare depresivă. Dacă ne separăm de societate pentru că, de fapt, nu putem să facem față anumitor lucruri, adică nu putem să ne adaptăm în societate, cum sunt și cazuri de genul ăsta, atunci, evident, că separația nu e neapărat o soluție bună. Pentru că, până la urmă, într-o comunitate sau în mediile în care ne învârtim, ne lovim și de prezența masculină. Deci, femeile, dacă lucrurile se întâmplă moderat, adică această separație este, cum vă spuneam, pentru o regăsire, pentru a împărtăși aceleași convingeri, cu niște oameni care au aceleași convingeri, atunci lucrurile nu se duc într-o zonă extremă și atunci sunt absolut ok și normale", a explicat Bogdan Cotigă.

De asemenea, când vine vorba de validarea, specialitul a arătat că problema vine, de obicei, din familie.

"De obicei, într-o familie, lipsa de validare vine din partea tatălui, să știți. Nu neapărat din partea mamei. Mama este, în general, by default, ca să zic așa în engleză, este atașată de copil și este mai îngăduitoare, mai prietenoasă, să zicem. Nu e o chestiune 100% valabilă. Mai ales în cazul femeilor. Deci femeile, întră-adevăr, deși în mod ciudat au o relație destul de bună cu tații, totuși se simt mai apropiate de femei, se simt mai apropiate de mamele lor, cum am venit, de mama lor", a explicat specialistul.

Cotigă a mers mai departe și a explicat că femeile au avut, la nivel de societate, niște probleme majore de înfruntat.

"O perioadă foarte mare de timp în care femeile efectiv nu aveau drepturi. E o recuperare, ușor, câteodată extremă, disperată, dar este de înțeles pe undeva. De societatea până în anii 1970, 1960, 1970, limita drepturile femeilor. Și le-au recuperat femeile, au reușit să capete toate aceste drepturi și acum evident că se încearcă o recuperare a lor. Gândiți-vă că, deși femeile sunt majoritare pe pământ, ele totuși au de foarte multe ori reacții ale unei minorități. Tocmai din motivul ăsta. Pentru că se încearcă o recuperare a ceea ce s-a pierdut atâta timp", a explicat psihologul.

