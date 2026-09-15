După 13 ani în Anglia, doi soţi români s-au întors într-un sat din România. Singurul lor regret

După ce au trăit ani de zile printre străini, românii din diaspora se întorc acasă în valuri şi iau viaţa de la zero. Unii îşi caută loc de muncă, alții încep afaceri cu banii economisiţi. Numai din Spania au plecat în ultimii ani o treime dintre conaţionalii care lucrau acolo.

Drumul s-a inversat şi pentru mulţi români din Italia, Germania şi Anglia. Luminiţa şi Cătălin Salitra au lucrat 13 ani în Marea Britanie. Ea, în contabilitate, el, în construcţii. Au renunţat la viaţa aceea, şi-au luat cele două fetiţe născute în Regat şi s-au întors într-un sat, la câțiva kilometri de Suceava. Nu regretă, din contră.

"Trebuia să ne întoarcem mai devreme. Pe plan financiar, da, ne-am descurcat foarte bine în afară, dar pe celălalt plan am lăsat deoparte familia, am lăsat deoparte traiul bun de acasă. Doar ca să te sacrifici pentru bani te uiţi în urmă şi banii ăia nu mai valorează nimic", spune Cătălin Salitra, român întors în ţară.

Au luat totul de la capăt şi s-au întors în ţară

Au luat totul de la capăt. S-au reacomodat cu traiul din ţară, apoi şi-au deschis propria afacere.

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"Adaptarea la venire e la fel de grea ca şi la plecare. Noi iniţial când am venit nu ştiam ce vom face, nu am venit cu gândul că ne apucăm să facem nu ştiu ce în ţară. Apoi ne-am ajutat părinţii la agricultură în primul an în care ne-am întors şi apoi am preluat noi exploataţiile", povesteşte Cătălin Salitra.

Din Italia s-au întors Sabina si Costică Ştefanovici, după 12 ani de viaţă în peninsulă. Acum au propria fabrică de lactate.

"Era linişte, era pace, dar mă plafonasem cumva. Nu mai vedeam eu o probabilitate de creştere. Am luat valizele. L-am convins şi pe fratele meu, care e maestro în brânzeturi să vină să ne ajute să fie cu noi aici, şi ne-am întors toţi. El după aproximativ 24 de ani de Italia, noi după 12 ani de Italia", spune Costică Ștefanovici, român întors din Italia.

"Ne-am adaptat foarte uşor. Copiii s-au acomodat foarte repede. Pentru noi a fost uşor. Tot de aici am plecat, aici ne-am întors. Am găsit oameni deschişi, dispuşi să ne ajute şi să ne îndrume în parcursul nostru", explică Sabina Ștefanovici, româncă.

De ce se întorc tot mai mulţi români

Diaspora nu pleacă în "Exodul invers" doar pentru că le este dor de casă. În Spania, salariile nu mai acoperă la fel ca acum 10 ani costurile tot mai mari ale vieţii. În ultimul deceniu aproape o treime dintre românii plecați acolo s-au întors în ţară.

"Vin din fabrici cei mai mulţi, din fabrici în care se industrializează carnea. Vin măcelari, vin din construcţii, electricieni. Vin şi şoferii care nu mai vor să lucreze. Transporturi, construcţii, industrie alimentară", menţionează Anca Capverde, purtător de cuvânt AJOFM Suceava.

"Au început să fie interesaţi datorită faptului că sunt foarte multe domenii în care salariile au crescut: în HoReCa, în transporturi, în construcţii. Sunt firme care plătesc poate mai bine decât în (n.r străinătate) şi le creează şi condiţii, transport, cazare", explică Mihai Dohotar, Expert dezvoltare reţea.

Economiile ţărilor din care pleacă românii simt tot mai acut lipsa de forţă de muncă. Estimările arată că în afara granițelor României trăiesc aproximativ 10.000.000 de români.