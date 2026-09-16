Dacă nu ar fi ajuns unul dintre cei mai mari artişti ai lumii, Brâncuşi ar fi fost, cu siguranţă, un fotograf celebru. Dovadă stau câteva zeci de fotografii făcute de el, în propriul atelier din Paris, şi care vor fi expuse publicului pentru prima dată după 60 de ani, la Art Safari. În tot acest timp au stat într-o arhivă, la Cluj, dar nu au interesat pe nimeni. Pe final de "an Brâncuşi" avem ocazia să vedem, şi la noi, un eveniment care adună piese unicat şi poveşti care nu au fost spuse niciodată, despre muzele care l-au inspirat pe marele sculptor şi care i-au devenit, câteodată, şi iubite.

Cu câteva zile înainte de deschiderea expoziţiei, în Amzei 13, toată lumea are câte ceva de făcut. Agitaţia se opreşte brusc atunci când dintr-o cutie, pe care scrie fragil, iese Domnişoara Pogany. Tocmai a venit, în condiţii de maximă siguranţă, de la Muzeul din Craiova.

"Îmi place, îmi place, îmi place", spune Doina Lemny, istoric de artă.

Cât de greu a fost să aducă sculptura artistului

Doina Lemny ştie cel mai bine cât i-a fost de greu să aducă sculptura aici.

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"Eu am cerut cu mare jenă la Craiova, zic, nu vă cer capodoperele de la muzeul dumneavoastră, vă cer operele care pot fi transportate. Iar în calitatea mea de muzeograf, știu ce poate și ce nu poate fi transportat", explică Doina Lemny, istoric de artă.

Aproape 30 de ani, Doina Lemny a fost curator în atelierul lui Brâncuşi de la Paris. A trăit o viaţă printre operele marelui sculptor, dar tot are emoţii atunci când le vede.

"Uite-o, o adolescentă, frumoasă, cu capul şi ea puţin aplecat. M-am luptat ca să le obţin. Această expoziție este făcută mai ales din colecții private. Și cărora le-am spus clar, uitați, am nevoie. Și care au fost așa, pe prietenie, nu? Pe prietenii. Vă spun drept, pe prietenii, pe amabilități. Că oamenii săraci, în sărăcia lor, găsesc portițe de scăpare", menţionează Doina Lemny, istoric de artă.

"Este complicat să faci o expoziţie de orice fel Brâncuşi. Costurile sunt foarte mari, de asigurare, de panotare, condiţii speciale, pază, securitate, transport, toate astea fac ca o expoziție Brâncuşi să fie de-a dreptul imposibilă", spune Ioana Ciocan, director Art Safari.

Ce are de oferit expoziţia

Imposibilul se întâmplă acum, sub ochii noştri. O expoziţie care adună opere importante ale lui Brâncuşi, dar şi obiecte personale ale muzeelor care l-au inspirat să facă aceste lucrări.

"Am construit panoul cu fotografii inedite cu această dansatoare care era iubita lui Brâncuşi când avea 50 de ani", explică Doina Lemny, istoric de artă.

Iubitele lui Brâncuşi erau dansatoare, pictorițe, pianiste, ziariste sau dive. Nu toate iubitele i-au fost însă muze, şi nu toate muzele i-au devenit iubite. Cum s-a întâmplat cu Florence Meyer, fiica patronului Washington Post, una dintre frumuseţile New York-ului din anii 20.

Doina Lemny: Brâncuşi nu a făcut niciodată o sculptură după ea, doar a filmat-o.

Reporter: Astea sunt imagini filmate de Brâncuşi?

Doina Lemny: De Brâncuşi, da, în atelier.

Se dansa, se cânta ori se asculta muzică. Dar multe lucruri care s-au întâmplat în atelierul lui Brâncuşi au rămas, pentru totdeauna, în atelierul lui Brâncuşi.

"Îi spune lui Marghit Pogany, de exemplu, că ea întreabă, în ce poziție să stau? Nu, nu stai. Plimbă-te prin atelier. Și el doar observă. Și în timpul ăsta sculpta? Nu. Doar observa, stătea de vorbă. El nu sculpta în prezenţa nimănui", explică Doina Lemny, muzeograf Centrul Pompidou.

Aşa au luat naştere Domnişoara Pogany, Muza Adormită ori Prinţesa X. Opere care au revoluţionat arta modernă şi care n-ar fi existat dacă n-ar fi fost muzele.

O comoară care a stat ascunsă în arhive

Aici este marea surpriză a acestei expoziţii. O comoară care a stat ascunsă în arhivele Universităţii de Artă din Cluj.

"Eu de fapt le pun în lumină. Pentru că mulţi spun, dar eu am știut. Dacă ați știut, de ce n-ați făcut? Că au stat 60 de ani", spune Doina Lemny, muzeograf Centrul Pompidou.

Sunt 41 de fotografii pe care Brâncuşi le-a făcut, în primii săi ani după ce a ajuns la Paris.

"Acestea sunt opere care nici nu mai există, au dispărut, el și-a fotografiat un desen, portret de-al lui realizat de Modigliani, da, ei erau prieteni. Eu aveam lacrimi când am văzut acest lucru", spune Doina Lemny, muzeograf Centrul Pompidou.

Brâncuşi a făcut sute de fotografii. De obicei, le dăruia. Acestea au ajuns la Otilia Cozmuţă Bolloni, o altă muză - jurnalistă de origine română, cea care l-a introdus pe Brâncuşi în atelierul lui Rodin.

Expoziţia va fi inaugurată mâine, la Art Safari, iar publicul va avea acces de vineri, până pe 20 decembrie.

Această expoziție trebuie văzută, pentru că sunt perle.