Veşti bune pentru românii cu venituri mici. Chiar înainte de venirea sezonului rece, statul acordă și în acest an ajutorul pentru încălzirea locuinței. Cei care se încadrează în condițiile impuse, vor primi ajutor pentru plata facturilor.

Românii cu venituri mici pot primi și iarna aceasta ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, iar suma se alocă în funcție de venituri, dar și de sursa de încălzire.

Ajutoarele pornesc de la 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, până la 500 de lei pentru energie electrică și 320 de lei pentru lemne și alți combustibili. Persoanele care doresc să beneficieze de aceste ajutoare trebuie să depună la primărie cererile și declarațiile pe proprie răspundere, actele de identitate, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, certificatul de căsătorie și un document care să ateste că locuința le aparține sau că au dreptul să o folosească.

Sunt necesare și documente care să prezinte totodată sumele care intră în casă în luna respectivă, precum talonul de pensie sau adeverința de salariu. Iar pentru gaze trebuie să aibă la îndemână și ultima factură. Foarte important, aceste cereri trebuie depuse până pe 20 ale lunii, tocmai pentru a beneficia de acest ajutor, chiar din luna respectivă.

Articolul continuă după reclamă