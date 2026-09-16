Mâine am putea afla, în sfârşit, numele premierului desemnat. Preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele la consultări, la Palatul Cotroceni, iar surse politice spun că, la finalul discuţiilor, şeful Statului va face cea de a treia propunere din ultimele patru luni. Doar că în continuare negocierile sunt extrem de complicate. Nici PSD, nici partidele de dreapta, PNL şi USR, nu au o majoritate în Parlament. Între timp, social democraţii au început să vorbească fără ocolişuri despre o altă soluţie: o alianţă cu partidul lui George Simion.

Alexandru Nazare ar avea cele mai mari șanse să fie desemnat premier, potrivit surselor politice, dar nu este exclus ca președintele să vină cu o propunere surpriză.

Surse politice: Alexandru Nazare ar avea cele mai mari șanse să fie desemnat premier

Liderii partidelor vor merge la Cotroceni cu propriile soluții - Sorin Grindeanu, varianta PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.

Articolul continuă după reclamă

Social-democrații și-ar dori un Guvern minoritar sau un Cabinet format în jurul lor, condus de un premier independent. Doar că un astfel de Guvern ar avea nevoie de voturi din partea partidelor suveraniste. De altfel, în ultimele zile, greii PSD au vorbit deschis despre o alianță cu AUR pentru formarea unui nou Guvern.

Social-democrații și-ar dori un Guvern minoritar sau un Cabinet format în jurul lor

"Faptul că AUR nu e un partid extremist am spus și eu, nu cu multă vreme în urmă și destul de des. Discuții putem să facem cu toată lumea. Inclusiv cu cei de la AUR? Discuții. Pentru o formulă de guvernare vă referiți? Discuții putem face cu toată lumea.", spune Marian Neacșu, vicepreședinte PSD.

"Nu participăm la un Guvern din care nu facem parte. Nu vom vota un Guvern din care nu facem parte. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate.", explică Petrișor Peiu, senator AUR.

PNL și USR și-ar dori o rocadă cu Guverne minoritare sau un Cabinet tehnocrat 100%

De cealaltă parte, PNL și USR și-ar dori o rocadă cu Guverne minoritare sau un Cabinet tehnocrat 100% în care PSD să nu aibă nicio influență. Partidele de dreapta nu exclud nici alegerile anticipate.

"Noi putem susține un premier tehnocrat doar dacă nu este controlat de PSD. Varianta de compromis, nu o variantă preferabilă, este un Guvern apolitic, un Guvern tehnocrat. Noi nu vom vota niciun Guvern care să aibă PSD în componență.", precizează Siegfried Mureșan, propunere de premier PNL-USR-UDMR.

"PSD a plecat de la guvernare, nu s-a ținut de înțelegere, nu are căderea să pretindă că ei trebuie să înceapă. Celelalte partide au mai multe voturi decât ei. Rămânem la guvernare echipa PNL USR UDMR perioada asociată și echipa PSD în perioada rest rămasă.", spune Radu Miruță, senator USR.

Pe de altă parte, în jur de 15 parlamentari PNL, din facțiunea anti-Bolojan, ar fi gata să voteze un nou Guvern controlat de PSD.

"Un Guvern politic, chiar și cu premier tehnocrat, ar fi oricum o variantă mai decentă decât un Guvern cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați. Ar fi catastrofă pt România.", spune Alina Gorghiu, deputat PNL.

UDMR a anunțat că nu va vota un Guvern PSD alături de partidele suveraniste. Kelemen Hunor propune o soluție de compromis.

"Un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 ani, 25 ani, directori generali, secretari generali adjuncți, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL și cu PD. Care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor, sau din zona de business.", spune Kelemen Hunor, președinte UDMR.

Consultările de la Palatul Cotroceni vor începe mâine, la ora 9. Primii la negocieri vor fi social-democrații, urmați de AUR și de liderii PNL.