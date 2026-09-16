Sportul pierde teren la şcoală. Copiii trag chiulul de la ore, iar părinţii sunt îngrijoraţi că devin sedentari şi dependenţi de ecrane. În aceste condiţii, cer statului şi companiilor la care lucrează sprijin pentru a-şi putea trimite copiii la activităţi sportive extraşcolare.

Sedentarism, interacţiuni online necontrolate şi izolarea copiilor de realitate. Sunt principalele temeri ale părinților când vine vorba despre impactul tehnologiei asupra celor mici. Cele mai recente date arată că aproape jumătate dintre familii consideră importante activitățile sportive în natură şi același procent indică sporturile de echipă.

"Ecranul este cea mai ieftină distracție. Cei mai mulți părinți au înțeles că nu mai pot lupta doar cu metoda cea mai simplă și anume interdicția. Sunt deschiși să le ofere copiilor mai multe tipuri de activități alternative, iar aici sportul este una dintre activitățile cele mai importante", spune Dan Petre, sociolog.

Cât costă antrenamentele la cluburi sportive private

Presiunea financiară complică situaţia. Antrenamentele la cluburi sportive private costă între 500 şi 1.000 de lei pe lună la București. Unii părinţi au ajuns să creadă că această variantă este mai bună pentru copiii lor decât orele de sport de la şcoală.

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"Statul s-a retras de multă vreme şi au așteptări în acest moment de la mediul privat, în principal de la marile companii pentru a se implica în cauze sociale. În acest moment în România doar familiile cu bani îşi pot permite să își susțină copiii în a practica un sport", explică Dan Petre, sociolog.

Între timp, obezitatea infantilă atinge cote alarmante.

Ministrul Educației vine cu promisiuni

"Avem un program 100 de milioane de lei pentru sportul în școală care înseamnă stimularea școlilor pentru a-și deschide bazele sportive către copii", menţionează Mihai Damian, Ministrul interimar al educației.

Unora le place, altora nu prea. Sau poate că nu au fost învățați să iubească încă sportul. Așa se face că la capitolul scutiri de la ora de educație fizică. Așa că procentul de scutiți de la ora de educație fizică crește de la an la an. De exemplu, în Capitală, sub unu la sută dintre elevii de clase primare lipsesc motivat. Dar până la liceu procentul crește de patru ori. Iar fetele conduc clasamentul.

Care ar fi soluţia pentru a atrage elevii spre sălile de sport

Soluţia ar fi profesori pregătiți și dedicați, care să îi atragă pe elevi în sălile de sport.

"Consider că trebuie să formăm o echipă. tc 23 23 Stând de vorbă cu părinții copiilor, am încercat să îi conving pe cei mai mulți dintre ei să practice un sport de plăcere, nu de performanță. Îi ajută să socializeze să comunice între ei sunt foarte mulți factori care contribuie la dezvoltarea lor atât fizică, cât și psihică", spune Ioana Nedelcu, profesor educație fizică școala 112, şi fost sportiv de performanță canotaj.

"Ora de sport înseamnă pentru mine o relaxare, o pauză mai prelungită pentru că ne jucăm joculețe, mă mai joc rugby cu colegii mei în afară practic rugby clasic. Când eram mai mic, mă jucam cu prieteni de-ai mei în parc și ziceau, nu vrei şi tu să faci fotbal? Deodată am început să îl rog pe tatăl meu, hai te rog du-mă și pe mine la fotbal, cu timpul am început să cresc, de la cel mai mic nivel la cel mai înalt", spun copiii.