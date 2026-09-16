Aproape trei milioane de pensionari ar putea avea pensia calculată greșit. Curtea de Conturi a găsit probleme care, puse cap la cap, ajung la peste 540 de milioane de lei impact financiar. În unele cazuri s-au dat bani mai puțini, în altele mai mulți. Iar greșelile pleacă inclusiv de la anii munciți și punctele luate în calcul.

Sunt două situații. Pe de-o parte, sunt cei 2.200.000 de pensionari care ar fi primit mai puțin decât trebuia.

Diferența estimată de auditori este de 230 de milioane de lei. Dacă facem media, sunt aproximativ 100 de lei pentru fiecare pensionar, dar suma diferă de la fiecare dosar la altul. La polul opus avem peste 570.000 de pensionari care ar fi primit mai mult decât li se cuvenea.

Aici, statul ar fi plătit în plus peste 71 de milioane de lei, adică, în medie, aproximativ 120 de lei de persoană. Și raportul mai scoate la iveală o altă problemă. Au fost făcute plăți de peste jumătate de milion de lei, chiar și după decesul unor beneficiari.

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Casa Națională de Pensii contestă însă concluziile raportului. Instituția spune că erorile identificate au fost deja corectate și spune că va contesta în instanță o parte dintre datele prezentate de către Curtea de Conturi. Pentru pensionari însă, miza este una simplă.

Dacă pensia a fost calculată în minus, diferența trebuie plătită. Dacă a fost calculată în plus, Casa de Pensii poate cere banii înapoi, iar decizia poate fi contestată în instanță.