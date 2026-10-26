Vremea în care aflai salariul abia la interviu începe să apună. Acum, companiile spun din start câți bani oferă. Opt din zece joburi pentru cei aflați la început de carieră au leafa la vedere, direct în anunțul de angajare.

O ofertă de angajare poate părea tentantă la prima vedere. Dar suma trecută în anunț poate fi înşelătoare.

Din 37.000 de locuri de muncă publicate de la începutul anului, peste 30.000 au salariul la vedere. Adică mai bine de 8 din 10 oferte. Atenție însă, verificați dacă suma afișată este brută sau netă, ca să nu aveți surprize la primul salariu.

Chiar și fără prea multă experiență, tinerii pot ajunge la venituri apropiate de cele ale angajaților cu vechime. Mai ales dacă au competențe căutate de companii.

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"Salariile variază undeva undeva la 3.000-3.500 de lei, plecăm de la un minim pe economie, dar ne ducem până la aproape 1.000 de euro în anumite situaţii, acolo unde tânărul are şi ceva experienţă. Cele mai bine plătite sunt în zona aceasta de AI, unde au apărut foarte multe posturi, spre exemplu, de antrenor de AI", spune Aida Chivu, expert resurse umane.

Un salariu atractiv nu mai este suficient pentru a atrage tinerii

Numai că un salariu atractiv nu mai este suficient pentru a convinge un tânăr să accepte o ofertă. Generația care intră acum pe piața muncii vrea să aibă un cuvânt de spus și în privința modului în care lucrează.

"Flexibilitate caută foarte mult, indiferent de jobul despre care vorbim. Se duc foarte mult în zona de marketing, în zona asta de social media. Sunt foarte puţin căutate joburile fixe, joburile care au o rutină impusă încă de la angajare", menţionează Aida Chivu, expert resurse umane.

Persoană: Orele de muncă şi după aia salariu. Stresul la locul de muncă, eu asta consider că e cel mai important.

Reporter: Salariul cântăreşte?

Persoană: Nu, nu neapărat, având în vedere că nu plătesc taxe şi nu îmi cer ai mei bani, e ok. De obicei mă uit cum este structurat programul şi în al doilea rând cât de bine e plătit.

Anunțurile în care este trecut salariul primesc cu aproximativ 40% mai multe candidaturi decât cele în care suma rămâne un secret.