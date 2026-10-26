Vrem să trăim, nu să supravieţuim! Este mesajul protestatarilor care îşi strigă furia în cele mai puternice ţări europene. Tânăra generaţie are multe nemulţimiri - de la sistemul de educaţie până la salariile mici, locuinţele puţine şi scumpe. Şi anunţă că va continua protestele.

Zeci de mii de oameni din marile oraşe ale Italiei au protestat faţă de viaţa tot mai scumpă. De la Torino până la Roma au cerut locuinţe cu preţuri şi chirii accesibile, măsuri pentru sprijinirea tinerilor, bani pentru educaţie şi grupuri defavorizate.

"Lucrez nouă ore pe zi pentru 800 de euro. Şi trebuie să merg câţiva kilometri pentru a ajunge acolo. Banii pe care îi câştig la serviciu îi cheltui ca să mă duc la serviciu. Vrem să ne câştigăm dreptul de a trăi, nu doar de a supravieţui, să nu ne mai chinuim să ajungem la finalul lunii. Nici măcar nu mi trece prin cap că mi-aş putea întemeia o familie. Nu am nici măcar acest vis. Ne-au luat şi visele", spune un protestatar.

Revolta tinerilor din ţările europene

Aceleaşi revendicări şi în Franţa, unde preşedintele nu a reuşit să ajungă la o înţelegere cu studenţii. Guvernanţii spun că pot aloca educaţiei aproape un miliard de euro, proetstatrii cer 11. Peste 400.000 de revoltaţi au mărşăluit la Paris, Lyon şi Marsilia. Ar fi fost şi mai mulţi dacă nu s-ar fi speriat de forţele de ordine.

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"Ieri am fost urmăriți, am fost gazați cu gaze lacrimogene de două ori și aproape am fost bătuți cu bastoane. A fost înfricoșător". "Nu vrem să fim o țară militarizată. Nu așa vrem să ne trăim viața. Viața în Franța este foarte grea pentru oameni", mai spun tinerii.

Preşedintele Emmanuel Macron s-a dus la Marsilia pentru a evalua pagubele după protestele violente de acum două weekenduri şi a anunţat că vor fi autorizate doar manifestaţii în afara oraşelor.

"Nu scrie nicăieri că trebuie să existe o cronică recurentă pentru fiecare sâmbătă. Ce vom face? Vom continua să fim organizaţi, să fim prezenţi pentru a proteja proprietăţile, oamenii, centrul oraşelor, afacerile şi clădirile publice", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

"Vestele Galbene" anunţă încă o mobilizare masivă pentru sâmbătă. Mitinguri şi proteste sunt programate în faţa primăriilor şi a Adunării Naţionale - camera inferioară a parlamentului - pentru a atrage atenţia asupra a ceea ce numesc "deriva Guvernului".