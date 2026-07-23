Bolojan spune că România nu riscă o criză a petrolului în următoarele 2 săptămâni. Ce s-ar putea întâmpla după

Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că România nu ar trebui să se confrunte, cel puțin în următoarele două săptămâni, cu probleme în aprovizionarea cu petrol, după suspendarea livrărilor din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC). Rompetrol caută deja rute și surse alternative pentru a evita eventuale blocaje, potrivit News.ro.

"Compania Rompetrol care se aprovizionează pe relaţia Kazahstan caută variante suplimentare pentru a transporta, în aşa fel încât să-l poată rafina în condiţii normale şi în luna august. Dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producţiei în cursul lunii august la rafinăria Petromidia", a mai spus premierul interimar.

El a subliniat că, de asemenea, una din problemele pe care le avem ţine de aprovizionarea întregului teritoriu şi mai ales a zonei de vest a ţării datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanţa-Feteşti, unde, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situaţia în care depozitul care aprovizionează toată România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadenţat trenurile cu cisterne către zona de vest.

"Pe parcursul verii, avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival către mare, care trebuie să respecte anumite rute şi anumite ore. Şi atunci, în baza discuţiilor cu CFR şi cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activităţile pe timp de noapte, în aşa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfăşoare cu prioritate noaptea, în aşa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare", a explicat şeful Executivului.

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El a menţionat că este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislaţia care reglementează comercializarea combustibililor în România să fie făcută în aşa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piaţa românească.

Bolojan: Nu vom fi nevoiţi să scoatem combustibili din rezerva de stat

Premierul a fost întrebat dacă se va ajunge la situaţia în care statul să scoată din rezervă combustibili, pe fondul crizei.

"Nu vom ajunge în această situaţie şi ştirile alarmiste cred că nu sunt de bun augur. (..) Nu poţi să ştii ce se întâmplă, nu ştiu, în Marea Neagră, ce se întâmplă în războiul dintre Rusia şi Ucraina, ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz şi aşa mai departe. Deci n-ai cum să estimezi astfel de lucruri, dar s-a dovedit până acum că piaţa românească a fost o piaţă care a reuşit să facă faţă din punct de vedere al aprovizionării, având surse diversificate de aprovizionare şi, sigur, nu puteam să nu fim influenţaţi de dinamica preţurilor globale. Cu cât conflictele, mai ales cel din Gorful Persic, se liniştesc, cu cât conflictele pe care le avem între Rusia şi Ucraina nu se extind la distrugerea infrastructurii care asigură transportul de combustibil sau încărcarea navelor, cu atât riscurile pe care le avem în perioada următoare sunt mai reduse. Dar nu se pune problema unor astfel de situaţii", a precizat premierul interimar.

Kazahstanul a suspendat livrările de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) către terminalul rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră, după atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra petrolierelor care urmau să încarce ţiţei în acest port, transmite Financial Times.