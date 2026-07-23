Premieră diplomatică: Andrei Muraru, primul ambasador român ajuns în toate cele 50 de state americane

Ambasada României în Statele Unite a anunțat încheierea proiectului "50 States, One Community", desfășurat timp de cinci ani în toate cele 50 de state americane. În cadrul inițiativei au fost organizate 542 de activități diplomatice, economice, academice și comunitare. Finalizarea proiectului coincide cu un moment în premieră pentru diplomația română. Ambasadorul Andrei Muraru este primul reprezentant al României în SUA care a ajuns, pe durata unui singur mandat, în toate cele 50 de state americane.

Proiectul a fost lansat în octombrie 2021, în Ohio, stat care găzduiește cea mai veche comunitate românească din Statele Unite. Inițiativa a urmărit consolidarea legăturilor cu românii din diaspora, dar și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile locale, mediul de afaceri, universitățile și organizațiile profesionale din fiecare stat.

Potrivit Ambasadei, cele 542 de activități au inclus 100 de întrevederi cu oficiali americani, 96 de vizite și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, 70 de biserici românești vizitate, 69 de întâlniri cu comunitățile româno-americane și 30 de vizite la universități și instituții de cercetare.

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Proiectul a contribuit la dezvoltarea unor noi parteneriate între România și statele americane, la organizarea unor misiuni economice și la identificarea unor oportunități de cooperare în domenii precum energia, agricultura, industria de apărare, tehnologia, infrastructura, educația și cercetarea.

Încheierea simbolică a inițiativei a fost marcată prin vizitarea celui de-al 50-lea stat, New York. Evenimentul a avut loc pe Ellis Island, principalul punct de intrare în Statele Unite pentru milioane de imigranți, inclusiv pentru numeroși români ajunși în America la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Ambasadorul Andrei Muraru a declarat că proiectul a depășit obiectivul inițial de conectare a comunităților românești și a devenit o platformă pentru dezvoltarea unor noi relații politice, economice și academice.

"Cea mai importantă realizare nu este faptul că am ajuns în toate cele 50 de state. Cea mai importantă realizare este că românii din toate cele 50 de state sunt astăzi mai conectați între ei și mai conectați cu România", a transmis ambasadorul.

Parteneriatele și rețeaua de contacte dezvoltate în cadrul proiectului vor fi folosite în continuare de Ambasadă pentru consolidarea relației dintre România și Statele Unite.