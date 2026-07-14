Vacanța în țări străine vine uneori și cu o responsabilitate mai mare. În multe țări exotice nu se poate intra fără anumite seruri de imunizare împotriva unor boli grave, iar pentru altele există doar recomandări de vaccinare, inclusiv în cazul copiilor.

Studentă la medicină veterinară, Iulia Nicolae se pregăteşte să plece două săptămâni în Zimbabwe, unde va monitoriza animale sălbatice. Aproape 2.000 de oameni mor anual acolo din cauza bolilor infecţioase, de aceea vaccinurile sunt obligatorii. La Bucureşti există departamente speciale la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş şi la Institutul de Boli Tropicale Victor Babeş - cabinete de medicină de călătorie în care primeşti recomandări în funcţie de ţara unde călătoreşti.

"Astăzi am făcut 3 pentru febra galbenă, tifoidă și rabic, mai am pentru hepatita A, mai am încă o doză de rabic și în ultima zi, fix înainte să plec, încă o doză rabic", a spus Iulia Nicolae.

Multe ţări din Africa, America de Sud şi Caraibe cer turiştilor dovada că s-au vaccinat împotriva febrei galbene. Există şi alte boli periculoase împotriva cărora trebuie să se vaccineze cei care pleacă în ţări tropicale.

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"Vaccinarea antirabică, vaccinarea antitifoidică, vaccinarea împotriva hepatitei A, care de asemenea se transmite pe cale fecal-orală. E bine să ne facem rapeluri ale vaccinurilor făcute în copilărie, să facem un rapel de difterie tetanos și polio. E bine să ne facem un rapel de vaccin antirujolic, e bine să le facem un apel de vaccin anti-hepatită B", recomandă medicul infecționist Cătălin Apostolescu.

Toate aceste vaccinuri sunt trecute într-un carnet galben, acest certificat internațional de vaccinare, în care medicul care face imunizarea trece aici toate datele, lotul vaccinului, data când acesta a fost făcut și termenul acestuia de valabilitate

Părinţii care vor să plece cu copiii în vacanţe exotice trebuie să ştie că vaccinul împotriva febrei galbene se face de la nouă luni, serul anti-febră tifoidă, de la doi ani iar pentru malarie există doar tratament profilactic. Acesta se administrează chiar şi nou-născuţilor pentru că boala infecţioasă este foarte gravă.

"De la o simptomatologie ușoară, care poate să semene cu o răceală să nu-ți dai seama, o simptomatologie digestivă până la complicații, este o boală serioasă care, la evoluție cronică, poate să ducă chiar și la deces", a explicat medicul infecționist Adrian Marinescu.

Vizita la cabinetul de medicină de călătorie trebuie făcută cu cel puţin trei săptămâni înainte de plecarea în ţări exotice. O de schemă completă de vaccinare costă cel puţin 1.000 de lei.