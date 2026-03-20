În plină criză a carburanţilor, românii aşteaptă o minune care să domolească scumpirile de la pompă. Războiul din Iran şi blocarea Strâmtorii Hormuz a dus la o creştere puternică a preţurilor carburanţilor. Vineri, 20 martie, motorina premium a trecut de 10 lei, iar benzina standard de 9 lei per litru. Observator a stat de vorbă cu analistul fiscal Gabriel Biriş.

Ce este de făcut în acest contex?! Este întrebarea aflată pe buzele tuturor românilor care privesc cum preţurile pompelor de benzină se modifică de la zi la zi. Unele ţări europene au început să scadă accizele pentru a controla cât de cât creşterea preţurilor. Altele iau în calcul o plafonare a preţului. Ultima dintre variante e cel puţin periculoasă, este de părere analistul fiscal Gabriel Biriş, care spune că astfel se poate ajunge la penurie, dat fiind că marii furnizori s-ar putea reorienta către alte pieţe.

Gabriel Biriş: "Singura măsură e să se asigure că avem carburanţi la pompă"

Analistul fiscal Gabriel Biriş a vorbit pentru Observator, Antena 1.

"Astăzi, singurele masuri pe care ar trebui să le ia Guvernul și foarte serioase ar fi să se asigure că avem motorină și benzina la pompă. În condițiile în care noi 80% din motorină și cred că în perioada următoare chiar 100% o vom avea din import. Noi avem trei mari rafinării. Două sunt închise - Lukoil și Petrom - și a treia care vă intra în revizie. Asta înseamnă că vom depinde integral de importurile de motorină. Am avea ceva stocuri, dar în fine...deci trebuie să ne asigurăm că avem motorină la pompă", este de părere Gabriel Biriş.

Analist fiscal, despre scăderea accizei la carburanţi

"Acum, în ceea ce privește această presiune pe Guvern de a scădea accizele, eu cred că ar fi o mare greșeală. Eu cred că trebuie să înțelegem că suntem într-un context care nu e generat de România. Nu e ca și cum prețurile la pompă au crescut, că au crescut ai noștri accizele. Au crescut și ai noștri, dar mai demult. E datorită unui context. Cum spuneam, principala problemă este penuria. Principalul pericol.

Ori tu ce faci dacă scazi prețurile?! Stimulezi consumul! Deci crești riscul de penurie, care de fapt este cel mai ucigător.

În plus, noi să nu uităm că suntem într-o situație bugetară extrem de critică. Bine că a trecut bugetul, rău că a fost scandalul ăla. Orice scădere de venituri înseamnă creștere de împrumuturi. România a ajuns să plătească pe dobânzi mai mult decât pe Educație. Și acum, noi ce vrem ca cetățeni?

Dacă ne interesează și ce se întâmplă după ziua de astăzi cu țara asta, atunci o să manifestăm un pic mai multă înțelegere și fiecare să ne facem socotelile. Este coada tot timpul la semaforul ăsta...poate că încă nu e prețul suficient de mare", mai spune Gabriel Biriş.

Gabriel Biriş, despre facilităţile pentru agricultori

"Guvernul deja a dat ajutoare transportatorilor pentru a preveni creșterea prețului la raft. Sunt facilități și pentru agricultori, bine ar fi să se și plătească. Deci acolo se mai reduce costul. În plus, sumele câștigate astăzi suplimentar de buget datorită creșterii prețurilor sunt derizorii.

Eu am făcut o socoteală la buget, de când a început criza, statul n-a câștigat mai mult de 10 milioane de lei. Adică mărunțiș! Să nu uităm că cea mai mare parte a motorinei, eu estimez că trei sferturi, e consumată de companii, deci e deductibilă. Deci banii nu ajung la buget. Adică ajung la budget și apoi sunt luaţi din buget prin deducerea TVA.

Deci, per total, statul n-a câștigat atât de mult încât să aibă de unde da, că acciza e fixă. În ceea ce privește evoluția prețurilor, din păcate, nici măcar nu e momentul să intervii, pentru că prețurile continuă să crească și intervenția de astăzi deja mâine poate să fie prea mică. Și atunci intri într-o spirală din care nu mai poți să ieși", mai spune acesta.

Gabriel Biriş: "La finalul săptămânii viitoare putem vorbi de 11 lei per litru"

"Deci dacă înainte de începerea crizei vorbeam de prețuri de sub 800 de dolari pe tona de motorină, a sărit de 1.100 pe 5 martie. Din Constanța până la pompă mai e cale lungă, cu camioane, mai e și costul stațiilor, benzinăriilor.

Deci, din 5 martie a stat constant peste 1.100. Din 12 martie a trecut de 1.200, iar pe 19 martie, adică ieri, a trecut de 1.400. La 1.435 de dolari pe tonă, luând prețul, îți dă prețul motorinei fără taxe 5,4 lei în Constanța. Cu acciza și TVA se duce la 9.92 per litru. Deci asta înseamnă că dacă se continuă cu creșterea, noi o să avem până la sfârșitul săptămânii viitoare spre 11 lei. Doamne ferește, să nu ne ducem și mult mai sus. Dar e foarte important ce se întâmplă în Golf, în special în legătură cu deblocarea Strâmtorii Hormuz", adaugă Biriş.

Gabriel Biriş: "Mai ştiţi că am avut un premier pe care îl durea în organul genital?!"

"Mai țineți minte că am avut un prim-ministru care spunea că îl doare în organul genital de deficit? Țările alea nu au deficitul cu care ne-a lăsat domnul Ciolacu și au posibilitatea să intervină. Așa e când te doare undeva de finanțele țării. Îți expui țara la tot felul de riscuri.

Că Bulgaria are cea mai mică acciza la motorină, aia minimă permisă de directivă. Dar e deficit zero. Ei au intrat în zona euro. Ungaria, mă rog, acolo e dictatură. Nu comparăm deficitele noastre cu deficitele Austriei sau Germaniei și cu capacitatea de a le finanța. Că una e să plătești 3% la dobândă și alta e să plâtești 7%", a conchis Gabriel Biriş.

