Visul de a fi proprietari rămâne doar pe hârtie pentru mulţi români. Prețurile uriaşe îi ţin deoparte pe oameni. Apartamentele se vând acum și cu 24% mai scump decât anul trecut. În Capitală, sub pragul de 2.000 de euro pe metrul pătrat nu găseşti oferte. La Cluj, piața a trecut demult de această bornă. Nici apartamentele vechi nu mai sunt o variantă ieftină. Dimpotrivă, sunt tot mai scumpe. Iar instabilitatea politică pune și ea presiune pe tranzacţii.

Suntem tot mai aproape de un prag critic: locuințele sunt un lux pentru tineri. O spun cifrele. O recunosc amar și cei care caută, fără succes, o casă.

"Nu mi se pare că mai sunt deloc accesibile. Preţurile cresc din ce în ce mai mult. Sunt proprietar, stau în zona Obor. Sunt din Craiova, dar am moştenit acolo un apartament. Dacă reuşeşti să moşteneşti ceva e mult mai uşor", spune un tânăr.

Preţul mediu cerut de proprietari la nivel naţional a depăşit pentru prima dată în luna martie 2.000 de euro pe metrul pătrat util. În Capitală s-au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri. Spre exemplu cumpărătorii au plătit în plus şi 24% pentru aceeaşi locuinţă faţă de începutul primăverii trecute. Doar în această zonă semicentrală în care ne aflăm apartamentele se tranzacţionează începând de la 3.000 de euro pe metrul pătrat.

Articolul continuă după reclamă

Un nivel care, la Cluj-Napoca, nu mai surprinde de mult.

"Aceste preţuri au crescut în timp ce oferta a scăzut la nivel naţional undeva la 15%. Iar la nivel de Bucureşti undeva la 30% pe nou. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate pentru cumpărători", spune Georgian Marcu, consultant imobiliar.

Uneori, prețul sare cu mult peste ceea ce oferă locuința

"Noi stăm pe bulevardul Unirii şi preţurile sunt foarte mari acum. Cred că pentru zonă sunt preţuri normale. Restul 80% din blocurile noi nu mi se pare că au o valoare imobiliară şi ar trebui să scadă. Te uiţi pe geam şi te uiţi în alt bloc", spune un tânăr.

Reporter: Mai putem găsi ceva în Bucureşti la un preţ mai mic de 2.000 de euro pe metrul pătrat?

Gabi Arteni, preşedintele APAIR: Sunt zonele periferice, cred că în Berceni găsim la locuinţele noi în jur de 2.000, până în 2.000 şi zonele limitrofe Bucureştiului, din Ilfov. Chiajna, Popeşti-Leordeni, Bragadiru, Dobroieşti.

În Titan-Pallady și Drumul Taberei, prețurile pentru locuințele noi sar de 2.500 de euro pe metrul pătrat, iar pentru un apartament vechi depăşesc 1800 de euro. În Militari, locuinţele cu vechime ajung chiar la 4.000 de euro. Iar în nordul Capitalei... limita este cerul.

Reporter: Cât de sus se mai pot duce aceste preţuri?

Georgian Marcu, consultant imobiliar: Dacă intrăm într-o criză economică, preţurile nu vor mai creşte, ca să nu spun că vom vedea şi mici scăderi de preţ. În ultimele trei săptămâni criza politică afectează mai mult decât orice piaţa. Foarte multe tranzacţii sunt puse pe hold.

"Fiecare săptămână, cel puţin perioada asta, aduce schimbări semnificative. Diferenţa de curs valutar de la 5,1 la 5,2 poate însemna 1.000-2.000 de euro - în funcţie de ce sume se plătesc, faţă de preţurile vechi", spune Alexandru Adam, agent imobiliar.

Aşa devine negocierea regulă, nu excepție. Unii vânzători mai lasă și 10–15% din preț. Dar chiar și așa, pentru mulți români, locuința rămâne un vis… tot mai scump.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰