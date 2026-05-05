Descoperire inedită făcută de un bărbat pe un teren agricol dintr-o comună din Iași. Vechime de 3.000 de ani

Descoperire neașteptată făcută de un bărbat pe un teren agricol dintr-o comună din Iași. Omul a dat peste niște vase din bronz, vechi de 3.000 de ani.

Întâmplarea a avut loc în comuna Brăiești, când Marius, un detectorist pasionat, a dat peste respectivele piese. Una dintre ele, avea mânere de metal. De asemenea, în pământ mai erau diferite podoabe, un vârf de săgeată și două săbii îndoite.

Descoperire inedită

Săbiile îndoite reprezintă un ritual adus divinității de către anumite persoane, posibil chiar lideri ai unei comunități. Bărbatul a anunțat imediat autoritățile.

Specialiștii cred că ar putea fi o descoperire importantă pentru regiunea Moldovei, însă au nevoie de mai multe informații. Din păcate, mare parte din detalii s-au pierdut odată ce obiectele au fost dezgropate.

„O descoperire de factură arheologică care reprezintă, foarte probabil, o depunere votivă de la începutul Epocii Fierului, cca. 1.000-750 î.Hr. În apropierea locației este localizat un sit arheologic cu o locuire din Hallstatt, situl Brăiești – Siliște. Sunt obiecte de uz comun, dar care pot fi folosite și pentru ritualuri. Faptul că sabia a fost îndoită este clar o ofrandă adusă. Dacă ar fi fost folosită în luptă, aceasta rămânea normală. Vasele sunt într-o stare foarte bună, solul a fost potrivit pentru conservare. Astfel de obiecte sunt întâlnite mai multe în zona Transilvaniei sau spre Europa Centrală. Nu este comun să fie în regiunea Moldovei. Poate fi o piesă importantă, însă avem nevoie de mai multe date și analize. Din păcate, au fost pierdute multe informații, deoarece obiectele au fost scoase din pământ”, a declarat conf. univ. dr. arh. și cercetător Vasile Cotiugă pentru BZI.

