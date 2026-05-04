Român mort în Italia, alături de iubita sa. Alexandru şi Sarah au agonizat ore întregi înainte de a se stinge

Îşi găsise femeia alături de care voia să îşi petreacă toată viaţa, dar un accident de scuter avea să îi unească pentru totdeauna, dar în moarte. Alexandru şi Sarah, în vârstă de 25 şi 24 de ani, au murit, după ce s-au izbit de un zid de beton şi s-au răsturnat într-un şanţ. Au fost găsiţi câteva ore mai târziu, după ce probabil au agonizat înainte de a se stinge. Cei doi încă aveau căştile pe cap când au fost descoperiţi.

Accidentul a avut loc pe drumul municipal 704 care leagă Tribiano de Mulazzano, la sud de Milano. Românul şi iubita lui italiancă se întorceau acasă, după o seară petrecută cu prietenii. Conform unei reconstituiri inițiale, scuterul, un Kymco 125, a ieşit de pe drum, s-a izbit de un zid de beton și a ajuns într-un șanț. Drumul pe care s-a produs accidentul nu are camere de filmat sau iluminat stradal.

Cele două trupuri se aflau lângă vehiculul răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Au fost găsiți de niște trecători care alergau, în jurul orei 7:45. Aveau căștile de protecție pe cap. Cel mai probabil au agonizat până s-au stins unul lângă celălalt, scrie Il Giorno.

Se logodiseră și se mutaseră împreună

Victimele sunt Sarah Ernani, născută în Vizzolo Predabissi și domiciliată în Salerano sul Lambro (Lodi), care ar fi împlinit 25 de ani în octombrie, și Alexandru Viorel Ichim, de origine română, care ar fi împlinit 26 de ani pe 28 mai. Erau logodiți și locuiau împreună în Tribiano de un an.

Ambulanțele și vehiculele medicale de urgență s-au deplasat de urgență la fața locului, dar nu au putut face nimic pentru victime: paramedicii au putut doar să-i declare decedați. Aruncați din șa, căderea și impactul cu solul le-au provocat răni incompatibile cu viața. La fața locului au fost prezenți și pompierii de la detașamentul Melegnano și carabinierii de la compania San Donato, cărora li se încredințează acum ancheta. Mai presus de toate, rămâne de stabilit dacă motocicleta a părăsit singură carosabilul sau dacă au fost implicate alte vehicule care ar fi putut provoca accidentul .

Până anchetatorii vor face lumină, rămâne durerea că o poveste de iubire a murit când abia începuse să crească.

Monica Palade

