Leul cedează în aşteptarea moţiunii de cenzură de mâine. Euro a doborât încă un maximum istoric care aduce scumpiri în lanţ. Când matematica politică nu ţine pasul cu economia, factura o suportăm noi toţi. Analiştii avertizează că leul ar putea intra în picaj abrupt.

Banca Naţională a cheluit peste două miliarde de euro în luna crizei politice ca să nu se prăbuşească leul. Chiar şi aşa, BNR a anunţat astăzi un curs aproape de pragul psihologic de 5 lei şi 20 de bani pentru un euro, iar la casele de schimb valutar a fost depăşit acest nivel. Criza politică ne umblă în portofel, avertizează economiştii. "Asta e un lux pe care nu ni-l permitem. Nu sunt imediate consecințele, cum se văd la dobândă. Probabil anul ăsta o să se mai deprecieze, că e un an dificil economic. Finanțele României nu sunt departe în cea mai bună formă", a declarat Adrian Mitroi, analist economic.

Scăderea leului în faţa monedei europene provoacă scumpiri în lanţ - de la facturi la rate bancare, mâncare, chirie, preţul apartamentelor şi vacanţe. Economiştii cred că euro ar putea ajunge la şase lei anul acesta. "Și consumatorul ce va face? Spune pas, nu? Nu o să mai consume, se duce spre produse mai ieftine. Tot noi vom plăti, fără dar și poate, consumatorii această dramă politică și economică. Mi se pare că România o ia într-o direcţie total greşită pe plan economic acum doi ani, aveai 500 de lei îţi cumpărai tot ce îţi trebuia în casă acum 500 de lei abia îţi ajung 3 zile. Sunt foarte scumpe toate în momentul acesta cele mai mari creşteri sunt la produsele alimentare", a declarat Adrian Mitroi, analist economic.

Benzina şi motorina s-au scumpit în valuri. Lunea trecută, cea mai ieftină motorină costa 9 lei şi 22 de bani, dar sâmbătă era aproape 10 lei. Motorina premium a depăşit serios acest nivel. Preţurile sunt aceleaşi şi astăzi la unele benzinării. Benzina s-a scumpit şi ea în ultima săptămână, după o uşoară ieftinire. De la 8 lei şi 83 de bani lei a sărit de 9 lei litrul. Preţurile variază astăzi între 9 lei şi 14 bani şi aproape 10 lei. Asta înseamnă cu un plin costă cu aproape 40 de lei mai mult. În plus, a apărut criza de motorină. Cisternele au făcut cozi kilometrice în faţa unei rafinării săptămâna trecută, iar unii analişti vorbesc despre o posibilă raţionalizare.

"Pe aviaţie, pe kerosen e posibil să existe o astfel de măsură cândva în vara aceasta şi deja preţurile la bilete au crescut simţitor pentru cine caută bilete să facă rezervări devine mai problematic", a declarat Corina Murafa, analist energie. Previziunile specialiştilor în energie arată că preţul combustibilor va creşte în continuare.

