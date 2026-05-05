Video "Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician

Vin acuzaţii grave după moartea Valentinei, femeia care a sfârşit în urma unui lifting facial considerat de rutină. Soţul acesteia spune că a fost ameninţat de medicul estetician şi că bărbatul nu dă doi bani pe decesul fostei paciente. Cabinetul privat din Capitală, unde a fost operată Valentina a fost închis. Verificările au scos la iveală ​deficienţe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical. 

de Ana Grigore

la 05.05.2026 , 08:55

"La dânsul nu contează că a murit o persoană care anterior morţii a trecut prin mâinile dânsului", spune Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Sunt acuzaţiile soţului Valentinei la adresa medicului estetician Marian Simion. Femeia din Râmnicu Vâlcea şi-a dorit un mini-lifting facial, procedură numită cat eyes, de alungire a ochilor. Opreaţia banală a luat însă o întorsătură tragică. Pacienta a murit după 10 zile de comă.

"Nu este normal ca un om tânăr, la 45 de ani, să meargă să-şi facă o mică operaţie după care totul să decurgă în aşa fel încât persoana respectivă să fie înmormântată. Dânsul ne-a ameninţat oarecum voalat prin mesajul care ni la trimis că ne va acţiona în judecată pe noi pentru defăimare", mai spune Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Articolul continuă după reclamă

Cabinet închis și amenzi de 70.000 lei

Cabinetul de estetică aflat în cartierul Primăverii din București în care femeia şi-a găsit sfârşitul a fost închis în urma controlului efectuat de echipa Inspecției Sanitare de Stat şi s-au dat amenzi de 70.000 de lei pentru neregulile găsite.

"Cred că a trebuit ca soţia mea să moară pentru ca să se întâmple anumite situaţii, să se modifice ceva", a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Soţul femeii spune că nu i s-au făcut analize medicale înainte de intervenție. Mai mult, era obligată să plătească daune în cazul în care va defăima cabinetul pe reţelele sociale. După intervenţie, medicul spunea că nu are ce să îşi reproşeze.

"Totul a fost informat, totul a fost în regulă. La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie", a declarat medicul.

Au vorbit însă zeci de femei, care spun că medicul estetician le-a distrus pe viaţă. Dintre ele, cel puţin cinci au ajuns în instanţă.

"Tot ce trăim noi acum este ceva de nedescris. Se pare că moartea soţiei mele pentru domnul doctor Marian Simion este un circ. N-am simţit la dânsul pic de empatie", mai spune Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Cazul este investigat şi de Colegiul Medicilor.

Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

lifting facial pacienta medic estetician capitala
Înapoi la Homepage
Gigi Becali a dezvăluit cum votează la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României
Gigi Becali a dezvăluit cum votează la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
"E momentul ca BNR să intervină". Un economist spune că Isărescu are două variante, după creşterea euro, dar una va duce la recesiune
"E momentul ca BNR să intervină". Un economist spune că Isărescu are două variante, după creşterea euro, dar una va duce la recesiune
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, terorizată și amenințată de un lider interlop! Ar fi intimidat-o cu pungi cu fecale
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, terorizată și amenințată de un lider interlop! Ar fi intimidat-o cu pungi cu fecale
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei?
Observator » Evenimente » "Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.