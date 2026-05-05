ANAF scoate la vânzare un apartament cu trei camere situat în municipiul Brașov, la un preț de pornire de 643.873 de lei, potrivit anunțului publicat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

ANAF vinde cu 644.000 de lei un apartament cu 3 camere. Unde se află - elicitatii.ro

Locuința este amplasată pe strada Jepilor, într-un bloc construit în 1984, și are o suprafață utilă de aproximativ 65 de metri pătrați, respectiv o suprafață totală de peste 91 de metri pătrați. Apartamentul este decomandat, are o baie și se află într-o stare bună, conform evaluării.

Bunul este scos la licitație la același preț cu cel de evaluare și este scutit de TVA, însă cei interesați trebuie să achite o taxă de participare de peste 64.000 de lei.

Potrivit documentației, imobilul este deținut în coproprietate și este grevat de mai multe sarcini, inclusiv în favoarea statului român și a unor instituții bancare. De asemenea, apartamentul este închiriat până în septembrie 2027, chiria fiind stabilită la 400 de euro pe lună, fără posibilitatea majorării unilaterale.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile precizează că eventualul cumpărător va trebui să respecte contractul de închiriere existent, care poate fi denunțat doar cu notificare prealabilă.

Apartamentul poate fi vizionat la adresa din Brașov, iar predarea se face prin sediul ANAF din municipiu.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰