Video Armistițiul din Orientul Mijlociu se clatină: focuri între SUA și Iran în Ormuz, rachete doborâte în Emirate

Armistiţiul din Orientul Mijlociu este pus la mare încercare după un schimb de focuri intens între Statele Unite şi Iran în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile au escaladat după ce Republica Islamică ar fi tras asupra navelor americane. Riposta Statelor Unite nu a întârziat. Şi nici ameninţările. Trump a avertizat Iranul că va fi şters de pe faţa pământului dacă îndrăzneşte să atace navele americane. Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a armistiţiului, Emiratele Arabe Unite au interceptat trei rachete iraniene. O dronă a reuşit să lovească cea mai mare instalaţie de depozitare a petrolului din ţară.

de Mario Tohăneanu

la 05.05.2026 , 08:05

Incidentele militare petrecute în ultimele ore în Strâmtoarea Ormuz au avut loc după ce Statele Unite au anunţat că vor ajuta navele blocate în regiune să iasă în siguranţă din Golf. Forţele americane ar fi distrus şapte ambarcaţiuni iraniene, după ce Teheranul a luat la ţintă mai multe vase comerciale şi militare.

"Nu mai au nimic (iranienii - n.r.). De fapt, nu mai au nici lideri. Liderii, liderii au dispărut şi ei. Eu îi spun un mic război, pentru că asta este. Gândiţi-vă: aveau 159 de nave. Câte mai au acum? Kelly, ghiceşte! E foarte deşteaptă. Zero", a afirmat Donald Trump, presedintele Statelor Unite.

În ciuda ostilităţilor, armata americană susţine că mai multe nave au traversat coridorul maritim. Teheranul neagă şi se laudă, în schimb, că ar fi tras cu rachete, ca să împiedice un distrugător american să intre în strâmtoare.

"Navele, proprietarii acestora şi companiile de transport maritim ştiu foarte bine că, pentru a-şi asigura securitatea şi siguranţa, trebuie să colaboreze cu autorităţile competente din Republica Islamică Iran", a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului.

Trump cere sprijinul Coreei de Sud

Singura navă care ar fi suferit pagube, potrivit americanilor, este un vas sud-coreean la bordul căruia a izbucnit un incendiu. Într-o postare pe reţeaua sa socială, Donald Trump a chemat Coreea de Sud să i se alăture misiunii de salvare a navelor din strâmtoare: "Poate că a sosit momentul ca sud-coreeni să ni se alăture!", a scris preşedintele SUA.

Ultimele evoluţii ale conflictului au fost discutate şi la Bruxelles.

"Incertitudinea persistă. Evoluţiile actuale afectează deja economia europeană, preţurile la energie, inflaţia şi creşterea economică. Cetăţenii resimt presiunea în viaţa de zi cu zi, în special cei mai vulnerabili dintre ei. Responsabilitatea noastră faţă de aceştia este să fim pregătiţi chiar şi pentru cele mai dificile scenarii", a afirmat Kyriakos Pierrakakis, şeful miniştrilor de finanţe din zona Euro.

Rachete interceptate și atac cu dronă în Emirate

Ca într-un semn de sfidare, Iranul a reluat şi atacurile asupra ţărilor din Golf. Pentru prima dată într-o lună de la intrarea în vigoare a armistiţiului, autorităţile din Emiratele Arabe Unite au detectat patru rachete care veneau din Teheran. Trei dintre acestea au fost interceptate, iar una a căzut în mare. O dronă a reuşit să provoace însă un incendiu la cel mai mare instalaţie de depozitare a petrolului din ţară.

