Ajutorul pentru încălzire 2025-2026. Până când vor putea fi depuse cererile şi ce condiţii trebuie îndeplinite

Persoanele și familiile cu venituri mici pot depune până în data de 20 noiembrie cererile pentru ajutorul de încălzire, anunță, luni, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, conform legislației în vigoare.

Cererile-declarații pe propria răspundere se depun la primăria localității în a cărei rază se află locuința solicitantului, iar formularele pot fi obținute: de la sediul sau site-ul primăriei, de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau de pe site-ul ANPIS.

Ce condiţii trebuie îndeplinite

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de lege și nu dețin bunuri sau proprietăți care conduc la excluderea de la acordarea dreptului. Venitul mediu net trebuie să fie:

până la 1.386 lei/persoană pentru familie;

până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Plata ajutoarelor se realizează de ANPIS, prin agențiile teritoriale, după cum urmează:

pentru energia termică, gaze naturale și energie electrică, sprijinul este decontat furnizorilor și scăzut direct din factură;

pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece se plătește integral în luna decembrie (sau proporțional, dacă cererea este depusă ulterior).

ANPIS încurajează potențialii beneficiari să depună cererile în timp util, pentru a se asigura că primesc sprijinul începând cu prima lună a sezonului rece, respectiv din noiembrie.

