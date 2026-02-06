Concedierile din ultima vreme îi determină pe români să-şi facă un plan de rezervă. Sunt tot mai mulţi cei care aplică pentru un alt loc de muncă şi într-un domeniu cât mai diferit, speriaţi de gândul că ar putea rămâne fără job. Alţii, în schimb, îşi caută o a doua sursă de venit pentru a putea face faţă cheltuielilor.

După mai multe interviuri, Nicoleta îşi încearcă din nou norocul. A aplicat pentru un loc de muncă în industria alimentară.

Nicoleta: Am avut firma mea proprie.

Reporter: Ce aşteptări aveţi de la angajator?

Articolul continuă după reclamă

Nicoleta: Să aibă integritate. Salariul, programul, totul contează.

Număr record de aplicări pentru locuri de muncă la început de an

Numărul de aplicări pentru joburi a atins un nivel record la început de an. Pe cea mai mare platformă de recrutare online s-au înregistrat peste un milion de solicitări, numai în ianuarie, cu 15% mai mult faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

"Vor câştiguri mai mari, vor un salariu mai mare. Nu mai fac faţă cheltuielilor lunare. La actualul loc de muncă lucrurile au intrat într-o zonă de dezechilibru", a explicat Ana Călugăru, director de comunicare platformă recrutare.

Angajată: Sunt şi angajată şi îmi caut şi un loc de muncă. Al doilea. Astăzi chiar mă îndrept către un interviu.

Reporter: În ce domeniu lucraţi?

Angajată: În horeca.

Reporter: Şi vă căutaţi un part time tot în horeca?

Angajată: Da!

Reporter: Doar aşa reuşiţi să faceţi faţă cheltuielilor?

Angajată: Da. Am şi un copil în grijă.

Inflația îi împinge pe oameni să-și caute alternative profesionale

"Sunt multe companii care se plâng de influenţa negativă din partea unor factori foarte diverşi. Nu e vorba doar de faptul că oamenii sunt îngrijoraţi pentru viitor, ci este un semn al faptului că oamenii au înţeles că nu poţi să te aştepţi să-ţi crească salariul suficient de mult ca să ţii pasul cu inflaţia, rămânând în acelaşi loc de muncă", a subliniat Christian Năsulea, profesor de economie.

Şi disponibilizările din ultima vreme îi fac pe oameni să caute un plan de rezervă, în cazul în care rămân fără loc de muncă.

"Sunt destul de speriaţi şi caută stabilitate. Vor să și testeze cum este piaţa muncii. Nu aplici neapărat dacă îţi cauţi, ci vrei să vezi care mai sunt salariile, ce valoare ai pe piaţă şi ce şansă ai să schimbi jobul la momentul acesta", a precizat Sorina Faier, expert resurse umane.

Joburile fără experiență, cele mai căutate

Totuşi, cele mai căutate joburi sunt cele care nu necesită prea multă experienţă.

"Candidaţii fără studii superioare, muncitorii calificaţi şi necalificaţi şi cei care se califică pentru poziţii entry level încep anul în poziţie de lider în ceea ce priveşte aplicările pentru joburile noi. Acestea cu crescut cu 51%, faţă de luna precedentă", mai susţine Ana Călugăru.

Mai exact candidații încearcă să se angajeze ca lucrători comerciali, operatori call center, operatori de producție, personal în turism sau horeca, șoferi ori curieri. Salariul mediu net pentru aceste poziţii este de aproximativ 4.000 de lei pe lună. La 52% dintre job-uri este afişat salariul.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰