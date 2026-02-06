Măsurile de criză ne au lăsat masa mai goală. Potrvit datelor oficiale, anul trecut românii au cumpărat mai puţine alimente şi băuturi. Vânzările magazinelor au scăzut cu aproape trei la sută. Declinul a fost şi mai accentuat în decembrie, lună în care, de obicei, cheltuielile cresc. Comercianţii se aşteaptă la un an şi mai provocator din cauza scumpirilor.

După creşterea TVA şi a accizelor, consumul, principalul motor economic, e în picaj. Doar în decembrie, românii au cheltuit cu peste 1 miliard de lei mai puțin pentru mâncare și produse nealimentare față de acceaşi perioadă a anului trecut.

În loc de trei cutii de cafea pe lună, poate reunţăm la una. Cantitatea este răspunsul. Primele care ies din coşul de cumpărături pentru a face faţă cheltuielilor sunt dulciurile, urmate de băuturile răcoritoare şi de băuturile alcoolice. Ne uităm mai mult decât în trecut la produsele marcă proprie, care au câştigat teren în detrimentul brandurilor şi totodată, dăm o raită şi la raionul de vânzare accelerată.

Scăderea s-a reflectat direct în încasările comercianților.

"Am scăzut fix cu 20%. Dacă faci o analiză o perioadă mai lungă, reuşeşti să înţelegi că dimensiunile sunt mari, sunt destul de dure pentru orice om de afaceri", a spus Cătălin Scarlat, proprietar al unui lanţ de magazine.

Comercianţii se aşteaptă la încasări şi mai mici în acest an.

"Cred că e cel mai slab început de an de la criza din 2008 încoace şi observăm că se întinde şi pe februarie scăderea asta. E prima dată din 2008 încoace când clienţii au început să cumpere produse mai iefine", a afirmat Feliciu Paraschiv, preşedinte asociaţia comercianţilor mici şi mijlocii.

"Au tăiat din ce este mai scump şi din ce este mai comod. Adică, carnea de vită a scăzut cu aproximativ 66%. Produsele pentru casă au scăzut cu circa 45%, curcanul cu 40%, peştele a scăzut cu peste 30%", a spus Dan Marc, specialist în retail.

Şi încasările mallurilor au scăzut, în decembrie, cu peste 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Analiştii nu mai sunt la fel de optimişti pentru 2026.

"Românul care este inteligent financiar //taie// îşi va controla şi mai mult consumul. Îl văd în reducere chiar şi faţă de cel redus la sfârşitul anului. Probabil că nu pe toate produsele vorbim de 10%, dar pe cele care pot fi amânate, eu le văd nişte corecţii substanţiale", a afirmat Adrian Mitroi, analist economic.

Iar antreprenorii simt că este începutul unei recesiuni.

"În condiţiile în care vezi mugurii unei crize, te poţi aştepta ca multe societăţi care până acum au fost plătitoare de taxe şi s au comportat mai mult decât corect faţă de buget, să aibă probleme propriu zis", a declarat Dan Şucu, preşedinte patronatul CONCORDIA.

Singurul câştigător a fost statul. Scumpirile au dus mai muți bani la buget. 133 de miliarde de lei din TVA, un plus de 10%. Ministrul Finanţelor este rezervat în privinţa revenirii taxei pe valoarea adăugata la 19%.

"În momentul de față ne concentrăm pe construcția bugetului și bineînțeles pe o execuție bugetară cât mai bună în 2026, de aceea n-aș vrea să creez așteptări în privința acestui orizont", a afirmat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

În tot anul 2025, doar vânzările de mărfuri nealimentare şi carburanţi au fost pe plus.

